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В Эстонии почтальон наткнулся в подъезде на окровавленного мужчину: «Боюсь, что он уже мертв»

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«Пьяницы и раньше дрались в коридоре... я не сторож для таких», - заметила в суде жительница многоквартирного дома в Арукюла. Если вечером из подъезда доносились шум и ругань, то на следующий день раздался крик женщины, которая обнаружила в коридоре лужи крови и мертвого мужчину.

Перевод: Седа Дунгурова

10 февраля около полудня курьер Omniva, выполнявший рабочие обязанности, зашел в подъезд многоквартирного дома в Арукюла, чтобы разнести посылки и газеты. Там, на лестничной площадке, женщина обнаружила окровавленное тело мужчины.

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