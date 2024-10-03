В Эстонии почтальон наткнулся в подъезде на окровавленного мужчину: «Боюсь, что он уже мертв»

«Пьяницы и раньше дрались в коридоре... я не сторож для таких», - заметила в суде жительница многоквартирного дома в Арукюла. Если вечером из подъезда доносились шум и ругань, то на следующий день раздался крик женщины, которая обнаружила в коридоре лужи крови и мертвого мужчину.