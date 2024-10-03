Анджелину Джоли заподозрили в романе с известным рэпером, который моложе ее почти на десять лет

Поводом для таких сплетен стали совместные появления пары на публичных мероприятиях. К слову, на днях у Анджелины Джоли прошла вечеринка, посвященная ее бренду - Atelier Jolie. На событии присутствовал и Akala. Он засветился на фотографиях, которые были опубликованы в фотоблоге Atelier Jolie.

Akala. Фото: Martin Harris/capital Pictures

Что интересно, Анджелину Джоли и Akala незадолго до этого мероприятия тоже видели вместе. Актриса представляла на Нью-Йоркском кинофестивале фильм «Мария», где она играет главную роль. Рэпер во время премьеры тогда присоединился к Джоли.

В общем, как пишет Daily Mail, говорят, что пара более года тайно встречается. Об этом начали говорить еще в мае прошлого года, когда Akala присоединился к Джоли и ее детям на литературном фестивале на Ямайке. Уже через шесть месяцев их застали за ужином.

Впрочем, у инсайдера издания People есть другая информация. Отмечается, что актриса и рэпер просто дружат. Кроме того, их якобы объединяют проекты, связанные с гуманитарной и социальной помощью. Тем временем сердце Джоли пока свободно.

Сама же парочка от комментариев воздерживается. Ни Анджелина Джоли, ни Akala не подтверждают их романтические отношения, но и не опровергают.