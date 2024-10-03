Леонтьев, Бейонсе и Гудков: Россия обновила список «запрещeнных» артистов

По данным «Вёрстки», список «запрещённых» артистов разослали сотрудникам рекламных и ивент-агентств. Об этом изданию рассказали два источника в этих сферах. В стоп-листе 79 позиций - сольные исполнители, музыкальные группы, комики и тиктокеры.

По словам одного из источников, треки всех исполнителей, вошедших в новый стоп-лист, запрещено использовать в рекламных кампаниях, а самих артистов - в продвижении российских брендов. Другой источник «Вёрстки» добавил, что запрет формально носит рекомендательный характер, но по факту «все понимают, что использовать этих людей не вариант».

В стоп-листе такие проекты, как «тима ищет свет», Green Apelsin и Алёна Швец, соседствуют с Анной Седоковой, Валерием Леонтьевым и Скриптонитом. Ряды запрещённых пополнили также эмигрировавшие комики - Артур Чапарян, Ваня Усович, Ирина Приходько, Кирилл Селегей, Александр Незлобин. Из уже упоминавшихся в подобных списках в новом стоп-листе встречаются певицы Дора и Dead Blonde, группа «Комсомольск», комик Руслан Белый, рэпер Markul.

Интересно, что «Комсомольск» и группа «Звери» всё ещё упоминаются в нынешней редакции списка. Эти группы в феврале-марте 2022 года выступили против войны, а позже отправились с концертами на оккупированные территории Украины. Группа «Комсомольск» в итоге распалась.