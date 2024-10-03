ВЕРШИНА РОСКОШИ Девушка из Эстонии теперь живет в самом высоком здании мира

Передача «Kuldne pilet» предоставил зрителям уникальную возможность заглянуть в самое высокое здание мира - небоскреб «Бурдж Халифа» в Дубае, где теперь живет Лисете из Тарту. Это здание высотой 828 метров является одной из самых знаковых достопримечательностей Дубая и популярной туристической аттракцией.

Именно здесь эстонка живет со своим возлюбленным Юлианом, который имеет немецкие корни. Из окон их дома каждый день открывается захватывающий вид на горизонт Дубая. Здание разделено на разные зоны: на нижних этажах расположен эксклюзивный отель Armani, а на верхних - жилые помещения и офисы. Жильцы «Бурдж Халифа», такие как Лисете и Юлиан, имеют доступ к частным зонам отдыха, тренажерным залам, бассейнам, спортивным залам и даже к ресторану Atmosphere на 122-м этаже.

Жизнь в таком здании требует особых мер безопасности. Например, приглашение гостей не ограничивается простым телефонным звонком - необходимо подать заявку на разрешение через специальное приложение. Это гарантирует, что посторонние не попадут в здание. «Сначала это может показаться необычным, но на самом деле такой порядок приносит чувство безопасности», - говорит Лисете, которая живет в «Бурдж Халифа» уже несколько лет.

Карьера в Дубае и сотрудничество с мировыми брендами

Лисете не только наслаждается жизнью в Дубае, но и активно занимается карьерой. Она успешно руководит своим агентством по маркетингу в социальных сетях, сотрудничая с крупнейшими мировыми люксовыми брендами, такими как Prada, Ralph Lauren и Calvin Klein. Кроме того, она организовала крупные мероприятия, включая запуск косметического бренда Кайли Дженнер, Kylie Cosmetics, на Ближнем Востоке.

Лисете из Тарту строит успешную карьеру в Дубае. Фото: Kanal 2

Партнер Лисете, Юлиан, также является успешным бизнесменом, работающим в сфере информационных технологий. Его достижения говорят сами за себя - он увеличил доходы нескольких компаний с десятков миллионов до сотен миллионов. Вместе они также руководят проектом, который помогает людям, переезжающим в Дубай, адаптироваться и начать свой бизнес.

Лисете и Юлиан. Фото: Kanal 2