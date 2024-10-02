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СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ «Такие вторжения недопустимы!» Зоозащитник пробрался на эстонскую птицеферму и заснял пугающую реальность

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Фото: Kuvatõmmis saatest

Секретно снятые кадры показывают предполагаемые жестокости и антисанитарию на ферме Linnu Talu, третьего по величине производителя яиц в Эстонии, как сообщает передача «Pealtnägija»

«Мы рискуем своей свободой, чтобы снимать, как издеваются над курами. Поэтому мы отправляем все фотографии и видео анонимно. Не пытайтесь нас искать - вы нас не найдете!» 

С таким сопроводительным письмом в эстонскую организацию по защите животных - MTÜ Nähtamatud Loomad («Невидимые Животные») прислали очередные кадры, снятые неизвестными активистами скрытой камерой. Страшное видео показывает реальность на одном из крупнейших яичных производств Эстонии.

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