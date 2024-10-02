Ср, 2.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО Вблизи Лас-Вегаса повесили 13-метровую куклу голого Трампа

Copy
Фото: RONDA CHURCHILL

Вблизи Лас-Вегаса появилась интересная инсталляция. Она посвящена бывшему главе США и действующему кандидату в президенты Дональду Трампу.

Как пишет TMZ, 13-метровая скульптура изображает политика голым и повешенным как марионетка.

По словам художника, создавшего статую и пожелавшего остаться неизвестным, статуя Трампа иллюстрирует прозрачность или ее отсутствие в политике и заставляет зрителя критически осмыслить политическое влияние, сообщает Fox 13.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх