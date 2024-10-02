Вблизи Лас-Вегаса появилась интересная инсталляция. Она посвящена бывшему главе США и действующему кандидату в президенты Дональду Трампу.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вблизи Лас-Вегаса повесили 13-метровую куклу голого Трампа
Как пишет TMZ, 13-метровая скульптура изображает политика голым и повешенным как марионетка.
По словам художника, создавшего статую и пожелавшего остаться неизвестным, статуя Трампа иллюстрирует прозрачность или ее отсутствие в политике и заставляет зрителя критически осмыслить политическое влияние, сообщает Fox 13.