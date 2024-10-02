Ким Кардашьян активно удаляет следы знакомства с Puff Daddy: чего она боится

Звезда реалити-шоу, светская львица, а с недавних пор и актриса Ким Кардашьян всерьез опасается, что может быть втянута в круговорот событий в связи с арестом Шона Комбса, поскольку из особняка рэпера во время обысков среди прочего забрали компрометирующие записи. На них, пишет таблоид People`s Voice, может быть и бывшая жена Канье Уэста.

Кардашьян очень тонко чувствует, что что-то произойдет, поэтому она отписалась от Комбса буквально за несколько дней до того, как мир потрясли новости об обысках и последовавшем аресте.

О том, что такие записи имеют место, говорил рэпер Родни Джонс-младший, который подал в суд на Дидди еще в феврале 2024-го, обвинив его в сексуализированном насилии, домогательствах и неуплате гонорара за работу в качестве продюсера альбома «The Love Album: Off The Grid».

В иске музыканта говорится, что у Шона есть запас записей вечеринок, тайно зафиксированных скрытыми камерами по всему дому, где изображены многочисленные высокопоставленные политики, спортсмены и деятели музыкальной индустрии в гомосексуальных отношениях и других компрометирующих позах, включая секс с несовершеннолетними и пытки.

Теперь Дидди чувствует давление и планирует использовать эти записи, чтобы заключить сделку, потенциально разоблачая многочисленных знаменитостей, которые тусовались с ним.