В уголовном деле, начавшемся 1 октября, в котором 56-летнего таксиста из Маарду обвиняют в попытке преднамеренного убийства по мотивам национальной ненависти, сегодня был допрошен потерпевший. «Для этого конфликта не было никаких других мотивов», - утверждает 47-летний Виктор, получивший 32 ножевых ранения.
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Украинец, получивший 32 ножевых удара от таксиста из Маарду: он сказал, что нас нужно убивать
Перевод: Елизавета Лынник
Перед перекрестным допросом потерпевшего суд позволил Третьяку зачитать извинение, написанное на бумаге, в котором мужчина просил у Виктора прощения за нанесение тяжких телесных повреждений и пожелал ему всего наилучшего.