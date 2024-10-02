Ср, 2.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Украинец, получивший 32 ножевых удара от таксиста из Маарду: он сказал, что нас нужно убивать

Copy
Фото: Eero Vabamägi

В уголовном деле, начавшемся 1 октября, в котором 56-летнего таксиста из Маарду обвиняют в попытке преднамеренного убийства по мотивам национальной ненависти, сегодня был допрошен потерпевший. «Для этого конфликта не было никаких других мотивов», - утверждает 47-летний Виктор, получивший 32 ножевых ранения.

Перевод: Елизавета Лынник

Перед перекрестным допросом потерпевшего суд позволил Третьяку зачитать извинение, написанное на бумаге, в котором мужчина просил у Виктора прощения за нанесение тяжких телесных повреждений и пожелал ему всего наилучшего.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх