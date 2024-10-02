Эстонский телеведущий признался, что страдал лудоманией: «Я понял, что потратил всю мелочь»

«Я всегда чувствовал границы, которые нельзя переходить, но одной из проблем, в которую я в молодости чуть было не вляпался, была зависимость от казино», - рассказал телеведущий и продюсер Теэт Маргна в эфире Vikerraadio.

Маргна вспоминает, что именно в это время в Эстонии появились цветные игровые автоматы, в которые можно было вставлять монеты. «Но дело было в том, что в какой-то момент я понял, что потратил всю мелочь. Так что зависимость от казино была для меня вполне реальной опасностью на последнем курсе университета и в первые годы работы. К счастью, мне удалось найти в себе силы и справиться с этим!» - рассказывает он.