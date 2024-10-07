Житель Таллинна возмущен рекламой закусочной: «Это уродует памятник архитектуры»

Направлявшийся на работу Антон заметил на фасаде здания, расположенного по адресу Театри вяльяк, 1, рекламу закусочной. Все бы ничего, но здание это необычное.

«На Театри вяльяк такой вот рекламный ужас на здании, которое находится под защитой как памятник архитектуры», - говорит он. Житель Таллинна считает такой рекламный ход недопустимым: «Это уродует и скрывает архитектуру».