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Житель Таллинна возмущен рекламой закусочной: «Это уродует памятник архитектуры»

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Житель Таллинна возмущен рекламой закусочной, расположенной на фасаде здания, находящегося под защитой.
Житель Таллинна возмущен рекламой закусочной, расположенной на фасаде здания, находящегося под защитой. Фото: Фото читателя.

Неравнодушный житель столицы заметил на здании рекламу, которая сильно его возмутила. «Это уродует и скрывает архитектуру», - негодует он.

Направлявшийся на работу Антон заметил на фасаде здания, расположенного по адресу Театри вяльяк, 1, рекламу закусочной. Все бы ничего, но здание это необычное.

«На Театри вяльяк такой вот рекламный ужас на здании, которое находится под защитой как памятник архитектуры», - говорит он. Житель Таллинна считает такой рекламный ход недопустимым: «Это уродует и скрывает архитектуру».

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