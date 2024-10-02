ВОТ И ВСЕ! Рокер Танель Падар поменял статус в социальных сетях

О расставании Танеля и Лорен Вильманн стало известно в конце мая, почти за месяц до первой годовщины их свадьбы, когда Лорен подтвердила на своей странице в Instagram, что они больше не живут вместе. По некоторым данным, пара разъехалась еще в январе. Теперь же бывшие возлюбленные активно обновляют свои соцсети, меняя некоторую информацию о себе.