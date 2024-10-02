ВОТ И ВСЕ! Рокер Танель Падар поменял статус в социальных сетях

О расставании Танеля и Лорен Вильманн стало известно в конце мая, почти за месяц до первой годовщины их свадьбы, когда Лорен подтвердила на своей странице в Instagram, что они больше не живут вместе. По некоторым данным, пара разъехалась еще в январе. Теперь же бывшие возлюбленные активно обновляют свои соцсети, меняя некоторую информацию о себе.
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Брак между эстонским музыкантом Танелем Падаром и Лорен Вильманн, заключенный 27 июня 2023 года, был официально расторгнут 10 сентября. Представитель Танеля Падара, адвокат Эрки Вабаметс, сообщил Õhtuleht, что у сторон не возникло спора по поводу раздела совместного имущества, поскольку за время брака таковое не было приобретено.
Судя по соцсетям, Лорен в этот момент улетала в США вместе со своей подругой. Она также отметила в своем Instagram, что этот год был очень сложным для нее лично, поэтому поездка с лучшей подругой действительно ей помогла.