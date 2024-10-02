Телефонные мошенники придумывают все новые схемы для выманивания денег у жителей Эстонии, но не забывают и про проверенные способы. Таллиннец столкнулся с очень навязчивой звонящей, которая не приняла спокойно его отказ.
«Видимо, именно ее слово должно было быть последним»: мошенница атаковала звонками жителя Таллинна
Дмитрий был на работе, когда ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей телефонной фирмы, и сообщила, что срок действия номера телефона жителя Таллинна заканчивается, предложив продлить его на год или десять лет. Дмитрий не растерялся и начал диалог с мошенницей.
«А на 30 лет продлить можно?» - спросил он у женщины. «30 лет?! Нет, только на год или десять лет!» - в недоумении ответила мошенница.
Поскольку перерыв на работе у Дмитрия заканчивался, он не хотел много времени тратить на общение с пытавшейся обмануть его дамой. По его словам, попрощался с мошенницей он не очень культурно. «Уже настолько надоели эти звонки, а сколько людей от них пострадали», - объясняет он. Но не представившаяся женщина, видимо, не захотела прерывать разговор на такой ноте и посчитала.
«Видимо, именно ее слово должно было быть последним», - шутит Дмитрий.
«Она начала названивать с других номеров. Причем пока я скидывал один вызов, уже шел другой», - удивленного говорит Дмитрий. После того, как он прервал вызов, ему поступило еще шесть звонков, которые он отклонял, блокируя незнакомые номера. Затем уже жителю Таллинна стали поступать звонки в приложении Viber.
«Их я тоже скидывал. Только через несколько минут она успокоилась и, вероятно, поняла, что желание высказаться последней того не стоит», - предполагает Дмитрий.
Представитель Tele2 о том, как уберечь себя от мошенников
Как же уберечься от нежелательных звонков? Специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Пальтс подтверждает, что, к сожалению, существует много различных мошеннических схем. Среди них она выделяет: маскировку телефонных номеров, звонки, поступающие якобы из службы поддержки, а также мошеннические сообщения, требующие быстрой реакции.
«Если несколько лет назад мошеннические звонки часто совершались с иностранных номеров, то с прошлого года участились случаи использования местных. Для этого мошенники используют spoofing, то есть подделывают номера. Это означает, что мошенники, находящиеся за границей, используют специальные программы для маскировки своего телефонного номера и звонят жертве из своей страны», - объясняет она.
Например, мошенник может находиться в любой стране, но номер на экране телефона - из Эстонии. Цель такого подхода - отвлечь внимание людей.
«В прошлом году мы впервые столкнулись с тем, что мошенники выдавали себя за сотрудников службы поддержки Tele2, утверждая, что SIM-карта или услуги клиента требуют "срочного внимания" или "обновления". Целью звонков было получение доступа к логинам и паролям жертв, а также к их финансовым средствам», - говорит Пальтс.
Мошенники хотят запутать людей, поэтому они звонят неоднократно и под разными именами. Они пытаются заставить жертву думать, что с ее банковским счетом или номером мобильного телефона что-то не так и что нужно действовать быстро.
«Прежде всего, очень важно немедленно завершить телефонный звонок. Не пытайтесь оправдаться, почему вы кладете трубку, просто прекратите разговор. Не позволяйте мошеннику манипулировать вами! Если вам снова звонят с подозрительного номера, не отвечайте, а заблокируйте номер. Кроме того, критически относитесь к нежелательным сообщениям или звонкам, в которых вас просят сообщить личную информацию или предлагают загрузить программное обеспечение или посетить веб-сайты. Будьте осторожны и никогда не называйте свои PIN-коды или личные данные. Ни одно заслуживающее доверия учреждение не будет запрашивать такую информацию по телефону или с помощью SMS», - напоминает Пальтс.
Она добавляет, что, к сожалению, полностью избежать попадания телефонного номера в базы данных мошенников очень сложно. Они часто получают доступ к утечкам баз данных, продаваемых в дарквебе, и могут легко генерировать произвольные номера. Однако риск можно снизить, если тщательно выбирать предприятия и сервисы, которым вы предоставляете свои личные данные.
Если вы все же стали жертвой мошенника и передали ему свои данные, следует немедленно обратиться в свой банк. Если вы сделали перевод мошенникам и быстро приняли меры, банк может отменить или оспорить транзакцию.
«Кроме того, банк может заблокировать вашу карту и доступ к вашему интернет-банку. Таким образом, никто больше не сможет получить доступ к деньгам на вашем счете. Затем вы можете сообщить об этом в полицию. Если вам позвонил мошенник, утверждающий, что он сотрудник телефонного оператора, обязательно сообщите об этом в службу поддержки», - говорит Пальтс.
Полиция: если спрашивают это - вам звонит мошенник
Руководитель следственной группы по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Нина Пеэтрис подтверждает, что мошенники продолжают придумывать новые способы, чтобы заполучить деньги, поэтому к любым звонкам с незнакомых номеров нужно относиться с большой долей скепсиса.
«Если звонящий утверждает, что является представителем полиции, банка, больницы, Налогово-таможенного департамента или еще какой-то заслуживающей доверие организации, не спешите верить ему на слово. Как только речь заходит о том, чтобы сообщить звонящему личные данные, пароли от Smart-ID или Mobiil-ID, или любую другую деликатную информацию, можно с большой долей вероятности говорить о том, что вам позвонили мошенники», напоминает Пеэтрис.
Рекомендации полиции в этом отношении не меняются: единственно верное решение - прервать звонок. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы. Самое разумное - закончить разговор и заблокировать номер. Мошенники звонят не с настоящих номеров, а со сгенерированных специальными компьютерными программами. Отследить эти звонки не представляется возможным, и, скорее всего, вы не сможете перезвонить на этот номер, если попытаетесь.
«Ни в коем случае не передавайте свои личные данные в ходе телефонного разговора с совершенно чужими людьми и учитывайте, что преступнику может быть известна личная информация, которую вы сами разместили в социальных сетях. Все это придает словам мошенника убедительности и повышает ваши риски остаться без накоплений», - предостерегает Пеэтрис.
«Не пытайтесь решить проблему, перезвонив на номер, с которого звонили мошенники. Сообщите о случившемся в полицию, а также, по возможности, в ту организацию, от имени которой был сделан звонок. Будьте бдительны и осторожны. Каждый человек сам несет ответственность за свои сбережения и за то, как он ими распоряжается. Ваши пароли - это подпись, подтверждающая сделку. Доказать впоследствии, что перевод совершили не вы, а мошенники, очень сложно», - объясняет Пеэтрис.