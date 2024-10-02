«Видимо, именно ее слово должно было быть последним»: мошенница атаковала звонками жителя Таллинна

Как же уберечься от нежелательных звонков? Специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Пальтс подтверждает, что, к сожалению, существует много различных мошеннических схем. Среди них она выделяет: маскировку телефонных номеров, звонки, поступающие якобы из службы поддержки, а также мошеннические сообщения, требующие быстрой реакции.

«Если несколько лет назад мошеннические звонки часто совершались с иностранных номеров, то с прошлого года участились случаи использования местных. Для этого мошенники используют spoofing, то есть подделывают номера. Это означает, что мошенники, находящиеся за границей, используют специальные программы для маскировки своего телефонного номера и звонят жертве из своей страны», - объясняет она.

Например, мошенник может находиться в любой стране, но номер на экране телефона - из Эстонии. Цель такого подхода - отвлечь внимание людей.

Дмитрий общался с непредставившейся мошенницей около минуты. Фото: Скриншот.

«В прошлом году мы впервые столкнулись с тем, что мошенники выдавали себя за сотрудников службы поддержки Tele2, утверждая, что SIM-карта или услуги клиента требуют "срочного внимания" или "обновления". Целью звонков было получение доступа к логинам и паролям жертв, а также к их финансовым средствам», - говорит Пальтс.

Мошенники хотят запутать людей, поэтому они звонят неоднократно и под разными именами. Они пытаются заставить жертву думать, что с ее банковским счетом или номером мобильного телефона что-то не так и что нужно действовать быстро.