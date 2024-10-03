ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ Кто во что горазд: смотрите, какие подарки таллиннские школьники дарят своим педагогам

Подарочная карта: для тех, кто не хочет заморачиваться

Если выбор подарка вызывает стресс, подарочная карта - это спасение! Она дает учителю возможность выбрать то, что ему действительно нужно. Это может быть сертификат в любимый магазин, кафе или на уроки рисования. Можно также купить билеты театр или даже абонемент. Подарочная карта в канцелярский магазин - тоже может быть хорошим подарком!

Магазин с канцелярией - рай для учителя. Фото: скриншот с сайта byroomaailm.ee

Съедобный букет: вкусно и оригинально

Съедобные букеты становятся все более популярными, как в столице, так и в других городах Эстонии. Это не просто красиво, но и вкусно! Сейчас можно заказать букет из фруктов, овощей, мяса или сладостей. Такой подарок точно не останется без внимания. Учитель сможет насладиться им во время перерыва между уроками или поделиться с коллегами.

Съедобный букет. Фото: shutterstock.com

Шоппер или кружка с надписью на заказ

Хотите, чтобы ваш подарок был не только красивым, но и полезным? Шоппер с надписью на заказ - отличный вариант! Вы можете выбрать креативную фразу или даже цитату из какого-то произведения. Такой шоппер станет незаменимым помощником в повседневных делах и будет радовать своего владельца каждый день.