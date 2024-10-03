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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ Кто во что горазд: смотрите, какие подарки таллиннские школьники дарят своим педагогам

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Сладкий подарок ручной работы.
Сладкий подарок ручной работы. Фото: Asweets_chocolate

С приближением Дня учителя многие родители начали активно искать советы в социальных сетях о том, что же подарить преподавателю своего чада. Но как же не ошибиться с выбором подарка? Давайте разберемся, что можно подарить и как это сделать с юмором и креативом!

По словам таллиннских кондитеров, спрос на сладкие подарки резко возрастает за две недели до праздников. Однако, как это часто бывает, находятся и те, кто вспоминает об этом буквально в последние дни и пытается запрыгнуть в последний вагон.

Кондитеры шутят, что таких клиентов они видят чаще всего - тех, кто срочно ищет что-то красивое и вкусное, но, увы, забывает, что сладкие шедевры требуют времени на создание.

Конфеты ручной работы, шоколад или торты с надписями

Теперь перейдем к сладкому. Конфеты ручной работы - это не просто сладости, а целое искусство! Клиенты выбирают разные начинки и формы, надписи и упаковку.

Оригинальная коробка конфет любимому учителю. 
Оригинальная коробка конфет любимому учителю. Фото: Shokomille

В этом году большим спросом у столичных кондитеров пользовались торты с милыми надписями, такими как «Лучший учитель!» или «Спасибо за знания!» Уверены, что учителя не смогут устоять перед этими вкусностями. 

Торт всегда можно разделить с другими педагогами или учениками!
Торт всегда можно разделить с другими педагогами или учениками! Фото: DiLana cake

Шоколад с красивым дизайном - это не просто вкусный подарок, но и настоящий эстетический шедевр. Многие кондитеры предлагают шоколадные плитки, украшенные уникальными узорами, съедобными цветами и даже персонализированными надписями.

Шоколада много не бывает!
Шоколада много не бывает! Фото: Regina Toding

Популярны не только традиционные коробки конфет, но и что-то более оригинальное, например, грецкие орехи в шоколаде. Это отличная альтернатива обычным сладостям - и вкусно, и полезно! 

Грецкие орехи в шоколаде.
Грецкие орехи в шоколаде. Фото: Asweets_chocolate

Вязаные игрушки: милый и уютный подарок

А если ваш учитель - настоящий любитель творчества, вязаная игрушка станет отличным подарком. Это не просто подарок, а кусочек домашнего уюта и тепла. Представьте, как приятно будет учителю, когда он увидит этот милый сувенир на своем столе! 

Подарочная карта: для тех, кто не хочет заморачиваться

Если выбор подарка вызывает стресс, подарочная карта - это спасение! Она дает учителю возможность выбрать то, что ему действительно нужно. Это может быть сертификат в любимый магазин, кафе или на уроки рисования. Можно также купить билеты театр или даже абонемент. Подарочная карта в канцелярский магазин - тоже может быть хорошим подарком!

Магазин с канцелярией - рай для учителя.
Магазин с канцелярией - рай для учителя. Фото: скриншот с сайта byroomaailm.ee

Съедобный букет: вкусно и оригинально

Съедобные букеты становятся все более популярными, как в столице, так и в других городах Эстонии. Это не просто красиво, но и вкусно! Сейчас можно заказать букет из фруктов, овощей, мяса или сладостей. Такой подарок точно не останется без внимания. Учитель сможет насладиться им во время перерыва между уроками или поделиться с коллегами.

Съедобный букет.
Съедобный букет. Фото: shutterstock.com

Шоппер или кружка с надписью на заказ

Хотите, чтобы ваш подарок был не только красивым, но и полезным? Шоппер с надписью на заказ - отличный вариант! Вы можете выбрать креативную фразу или даже цитату из какого-то произведения. Такой шоппер станет незаменимым помощником в повседневных делах и будет радовать своего владельца каждый день. 

Кружка - это подарок, который всегда к месту! Сейчас стало крайне модно дарить учителям кружки с милой надписью или фотографией класса. Еще бы! Каждый утренний кофе или чай станет особенным, когда учитель будет держать в руках кружку, напоминающую о его учениках.

Лучшему учителю - яркая кружка.
Лучшему учителю - яркая кружка. Фото: Скриншот с сайта funbox.ee

Мыло или свечи: для домашнего уюта

И, наконец, школьники и их родители не забывают о мыле и свечах! Красивое мыло ручной работы или ароматные свечи создадут уютную атмосферу и помогут расслабиться после долгого рабочего дня. Смотрите, какие оригинальные варианты предлагают столичные рукодельницы.

Красивое мыло для учителя.
Красивое мыло для учителя. Фото: Екатерина Варвашевич

Самый лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками

День учителя во всех школах Эстонии будут отмечать уже завтра! Если вы еще не определились с подарком, не расстраивайтесь! Есть возможность и не тратить деньги, и подарить запоминающийся подарок. Ведь не даром есть пословица: лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками! Это не просто вещь, а выражение вашей любви и уважения, ведь вы тратите время и усилия, чтобы создать что-то уникальное и личное.

Например, вязаные изделия, кулинарные шедевры, альбомы воспоминаний и творческие открытки - все эти подарки способны вызвать неподдельную радость у учителя и точно запомнятся надолго. Создавая что-то своими руками, вы не только сделаете подарок учителю, но и проведете время вместе со своим ребенком.

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