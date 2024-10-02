Ср, 2.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГНИЛАЯ СИСТЕМА Англичанин пробыл в тюрьме в 25 раз больше назначенного ему срока

Copy
Фото: REUTERS / Ralph Orlowski / Scanpix

В Великобритании мужчина, который первоначально был приговорен к восьми месяцам тюрьмы, находится за решеткой 18 лет. Он до сих пор не знает, когда он будет освобожден.

Джеймс Лоуренс после спорного приговора провел в тюрьме срок, превышающий назначенное наказание в 25 раз, сообщает LADbible.

Лоуренсу в 2006 году был назначен тюремный срок по приговору IPP (неопределенное заключение для защиты общества), это означало, что его считали опасным для общества. Он получил восемь месяцев за угрозу стартовым пистолетом. Это произошло, когда ему было 20 лет. В суде Джеймс заявил, что носил пистолет для самозащиты после того, как годом ранее его ранили ножом в том же районе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх