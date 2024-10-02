ГНИЛАЯ СИСТЕМА Англичанин пробыл в тюрьме в 25 раз больше назначенного ему срока

Лоуренсу в 2006 году был назначен тюремный срок по приговору IPP (неопределенное заключение для защиты общества), это означало, что его считали опасным для общества. Он получил восемь месяцев за угрозу стартовым пистолетом. Это произошло, когда ему было 20 лет. В суде Джеймс заявил, что носил пистолет для самозащиты после того, как годом ранее его ранили ножом в том же районе.