Геттер Яани попробовала себя в новой роли: «Вначале тревога была довольно сильной»

В минувшие выходные в Таллинне прошла свадебная ярмарка, на которой присутствовали певица Геттер Яани и ее жених Отт-Сандер Пальм. Будущая супружеская пара была там не только для поиска вдохновения, но и исполняла роль ведущих мероприятия.