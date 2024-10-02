Геттер Яани попробовала себя в новой роли: «Вначале тревога была довольно сильной»

В минувшие выходные в Таллинне прошла свадебная ярмарка, на которой присутствовали певица Геттер Яани и ее жених Отт-Сандер Пальм. Будущая супружеская пара была там не только для поиска вдохновения, но и исполняла роль ведущих мероприятия.
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В субботу, 28 сентября, в Ноблесснере прошла свадебная ярмарка Eesti Pulmad 2025, которую описывали как мероприятие, на котором можно найти все необходимое, чтобы сделать значимый день для молодоженов незабываемым.
В мероприятии приняли участие также Геттер Яани и Отт-Сандер Пальм, обручившиеся в феврале 2023 года. Однако будущая супружеская пара пришла на ярмарку не только за идеями - Геттер и Отт-Сандер были ведущими мероприятия.