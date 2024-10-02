ФОТО Близкие Мэттью Макконахи бьют тревогу из-за резко изменившейся внешности актера

По словам инсайдера, близких Мэттью беспокоит то, как сильно он похудел за последнее время. Они не понимают, что вызвало такие изменения, и надеются, что всеобщее внимание заставит Макконахи заняться своим здоровьем. «Он выглядит очень худым, изможденным и перекошенным, и это особенно заметно на его лице, когда он чисто выбрит и не может спрятаться под модной щетиной. Все вокруг шепчутся, что Мэтью нужно обратиться за помощью, потому что это выглядит не очень хорошо», - говорит источник.