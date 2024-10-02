Что-то странное происходит с Мэттью Макконахи. По крайней мере, так считают его поклонники, друзья и родные. Из-за резкой перемены во внешности актера его окружение уверено, что Макконахи нездоров, и бьет тревогу. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на анонимного источника.
ФОТО ⟩ Близкие Мэттью Макконахи бьют тревогу из-за резко изменившейся внешности актера
По словам инсайдера, близких Мэттью беспокоит то, как сильно он похудел за последнее время. Они не понимают, что вызвало такие изменения, и надеются, что всеобщее внимание заставит Макконахи заняться своим здоровьем. «Он выглядит очень худым, изможденным и перекошенным, и это особенно заметно на его лице, когда он чисто выбрит и не может спрятаться под модной щетиной. Все вокруг шепчутся, что Мэтью нужно обратиться за помощью, потому что это выглядит не очень хорошо», - говорит источник.
Поклонники также отметили ряд перемен. Мэттью, говорят они, стал осунувшимся, плечи его совсем упали. Кто-то даже заподозрил звезду «Настоящего детектива» в ринопластике. Но опытные хирурги опровергают это, подчеркивая, что нос Макконахи выглядит иначе в связи с большой потерей веса.
Не без юмора собеседник L&S заметил, что жена Макконахи Камила прекрасно готовит и ему явно стоит сделать упор на домашнюю еду. Глядишь, и килограммы вернутся. Не исключено, конечно, что актер просто готовится к новой роли, и совсем скоро все станет понятно.