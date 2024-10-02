Королева Камилла отговорила короля Карла ІІІ от встречи с Гарри

Королева Камилла не рекомендовала королю Карлу III примириться с его сыном, принцем Гарри. Об этом пишет Daily Beast.

Сообщается, что супруга британского монарха не рекомендовала мужу воссоединиться с его младшим наследником во время его последнего визита в Великобританию.

Сообщается, что Карл ІІІ хотел встретиться с Гарри, но Камилла решила, что это не очень хорошая идея.

Инсайдер, близкий к Камилле, сказал изданию, что они не хотят, чтобы Карл испытал ненужный стресс перед отъездом в Австралию позже в этом месяце.

«Она была основным голосом, который призывал Карла замедлить темп и относиться к вещам спокойнее. Последнее, чего она хочет, чтобы он сделал, это переживать из-за встречи с Гарри», - рассказал источник.

Однако друг короля также сказал изданию, что он хочет, чтобы его ссора с Гарри была «урегулирована» по «личным причинам и чтобы ослабить давление на саму монархию».

«Король имеет инстинктивный порыв к христианскому примирению, и его диагноз рак только обострил это», - считает инсайдер.

Недавно Гарри прибыл в Лондон, чтобы посетить 2024 WellChild Awards, благотворительную организацию, работающую с больными детьми, с которой он сотрудничает почти 20 лет.

После переезда в 2020 году Гарри и Меган в США отношения принца с королевскими родственниками все более ухудшаются. В начале 2024 года после новостей о болезни отца герцог Сассекский посетил Лондон, однако его встреча с королем была короткая, а ночевал Гарри в отеле.