День подходит для того, чтобы обсуждать важные вопросы. Разногласий почти не возникает, есть шанс достичь взаимопонимания даже с теми, с кем прежде не удавалось поладить. Думайте о хорошем. Позитивный настрой и оптимизм часто помогают достичь успеха.
ГОРОСКОП НА 3 ОКТЯБРЯ ⟩ Овнам – интересные предложения, Скорпионам – важные решения и перемены
Овен
День хорошо подходит для того, чтобы браться за новые дела. Интуиция часто подсказывает, как лучше действовать. Почти случайно вы получаете информацию, которая помогает сделать правильные выводы, принять решения, которые помогут добиться успеха. Гармонично складываются отношения с окружающими, вы многим нравитесь. У многих Овнов появляются планы, связанные с переездом или сменой работы. Вас вдохновляет не только жажда новых впечатлений, но и желание сделать что-то полезное, важное для всех. Вы охотно помогаете всем, кто в этом нуждается.
Телец
Первая половина дня складывается не так просто и однозначно, как вам, возможно, хотелось бы. Не всегда удается быстро справиться даже с привычными делами. Порой возникают разногласия с близкими. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Настроение улучшается, вы чувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Настойчивость помогает найти ответы на вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких. Будет возможность порадовать тех, кто вам особенно дорог. Любимый человек обрадуется вашему сюрпризу.
Близнецы
Вы отлично ладите с очень разными людьми, многим нравитесь. Практически все, с кем вы делитесь своими идеями, охотно поддерживают их, помогают вам в реализации задуманного. Вы хорошо понимаете, чего ждут окружающие и о чем втайне мечтают. Поэтому легко будет порадовать не только близких, но и новых знакомых. Стоит быть осторожнее там, где дело касается денег. Вы склонны к некоторому легкомыслию, часто торопитесь с покупками, можете тратить слишком много. Спонтанные приобретения едва ли будут удачными.
Рак
Вы чаще обычного переживаете из-за пустяков. Если что-то идет не по плану, вы можете всерьез расстроиться, и часто не замечаете тех возможностей, которые открываются перед вами. К счастью, рядом есть человек, готовый и поддержать вас, и дать хороший совет. Старайтесь проводить больше времени с близкими. Они наверняка найдут способ поднять вам настроение. День хорошо подходит для полезных дел. Возможно, вы не одержите каких-то важных побед, не измените мир к лучшему. Но сделать свою жизнь и жизнь близкого человека более простой и комфортной вам вполне по силам.
Лев
Довольно беспокойной будет первая половина дня. Возможны какие-то неожиданные новости, события, из-за которых вам захочется изменить планы. Напоминают о себе давние знакомые. Часто они предлагают что-то интересное, делятся смелыми идеями, помогают по-новому взглянуть на привычные вещи. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, становится все больше поводов для радости. Вторая половина дня радует удачными совпадениями. Возможны денежные поступления, подарки и знаки внимания, которым вы будете очень рады.
Дева
Вы бодры, энергичны и уверены в успехе своих самых смелых начинаний. Что-то не получается? Вы не расстраиваетесь, предпринимаете все новые и новые попытки достичь цели и все же получаете то, к чему давно стремились. Окружающим нравится ваш подход к делам, многие постараются познакомиться с вами поближе, подружиться. День хорошо подходит для покупок и сделок. Многие Девы обнаружат у себя выдающиеся предпринимательские способности, о которых прежде даже не догадывались. Могут появиться отличные идеи, касающиеся бизнеса.
Весы
Осторожнее. Важно не горячиться и не торопиться с решениями, особенно если они важны не только для вас. В первой половине дня может быть сложно сохранять равновесие. Слишком много появляется мимолетных желаний, противоречивых эмоций, соблазнов. Старайтесь, по крайней мере, избегать неоправданного риска, не ставить на карту слишком многое. Вторая половина дня будет более спокойной и приятной. К этому времени вы определитесь с приоритетами и планами, поймете, чего хотите достичь и кто может вам в этом помочь. Вечер подходит для встречи с друзьями или с любимым человеком.
Скорпион
Отличный день для общения. Вы быстро догадываетесь, чего люди от вас ждут, легко находите подход к тем, с кем прежде не ладили. Не исключено, что вы придумаете, как исполнить желания близких, сделать реальностью то, о чем прежде можно было только мечтать. Звезды на вашей стороне, вы готовы воспользоваться этим, чтобы сделать мир лучше. Можно заниматься сложными делами, требующими внимания, сосредоточенности. Вы не отвлекаетесь, ничего не упускаете из виду, всегда обращаете внимание на важные детали. Вторая половина дня порадует хорошими новостями.
Стрелец
Первая половина дня отлично подходит для того, чтобы делиться идеями, рассказывать о планах. Не исключено, что в осуществлении задуманного помогут люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. В это время возможны интересные знакомства. Одни Стрельцы сегодня найдут новых друзей, другие влюбятся – конечно, взаимно. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Будет возможность осуществить какие-то старые планы, завершить дела, которым вы уже отдали немало сил. Если вы недавно потеряли какие-то мелкие вещи, стоит заняться уборкой: есть шанс найти их в самых неожиданных местах.
Козерог
Отличный день для того, чтобы делиться планами и проявлять инициативу. Не всем нравятся ваши идеи? Не огорчайтесь. Время покажет, насколько удачны ваши замыслы, скептики вскоре изменят мнение и захотят вам помочь. Радует общение с давними друзьями. Они наверняка расскажут что-то интересное, поделятся полезной информацией. Вероятны какие-то приятные события в семье, перемены к лучшему. Отношения с важным для вас человеком станут более теплыми и доверительными. Захочется поговорить о многом. Можно не опасаться разногласий и недопонимания.
Водолей
Если у вас большие планы на этот день, стоит поторопиться с их осуществлением. Утро пройдет очень плодотворно. Всего за несколько часов вы сделаете то, на что в другое время потребовалось бы гораздо больше времени. Легко договориться с друзьями и давними знакомыми о совместных действиях. Многие ваши начинания получат поддержку. Во второй половине дня едва ли удастся избежать бестолковой суеты. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, это отвлекает. Вам удается не раздражаться, ни на кого не сердиться, сохранять хорошее настроение.
Рыбы
Довольно беспокойной будет первая половина дня. В это время вы часто тревожитесь из-за пустяков, переживаете из-за того, что, возможно, никогда не случится. Хорошо, если рядом будет человек, который подбодрит вас, развеселит, поможет настроиться на позитивный лад. Вторая половина дня очень благоприятна для общения. Даже очень непростые разговоры вам удается вести так, что никто не сердится и не обижается, а люди, прежде отличавшиеся редким упрямством, идут на уступки. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре, восстановить старые связи.