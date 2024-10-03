ГОРОСКОП НА 3 ОКТЯБРЯ Овнам – интересные предложения, Скорпионам – важные решения и перемены

Козерог

Отличный день для того, чтобы делиться планами и проявлять инициативу. Не всем нравятся ваши идеи? Не огорчайтесь. Время покажет, насколько удачны ваши замыслы, скептики вскоре изменят мнение и захотят вам помочь. Радует общение с давними друзьями. Они наверняка расскажут что-то интересное, поделятся полезной информацией. Вероятны какие-то приятные события в семье, перемены к лучшему. Отношения с важным для вас человеком станут более теплыми и доверительными. Захочется поговорить о многом. Можно не опасаться разногласий и недопонимания.

Водолей

Если у вас большие планы на этот день, стоит поторопиться с их осуществлением. Утро пройдет очень плодотворно. Всего за несколько часов вы сделаете то, на что в другое время потребовалось бы гораздо больше времени. Легко договориться с друзьями и давними знакомыми о совместных действиях. Многие ваши начинания получат поддержку. Во второй половине дня едва ли удастся избежать бестолковой суеты. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, это отвлекает. Вам удается не раздражаться, ни на кого не сердиться, сохранять хорошее настроение.

Рыбы

Довольно беспокойной будет первая половина дня. В это время вы часто тревожитесь из-за пустяков, переживаете из-за того, что, возможно, никогда не случится. Хорошо, если рядом будет человек, который подбодрит вас, развеселит, поможет настроиться на позитивный лад. Вторая половина дня очень благоприятна для общения. Даже очень непростые разговоры вам удается вести так, что никто не сердится и не обижается, а люди, прежде отличавшиеся редким упрямством, идут на уступки. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре, восстановить старые связи.