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ВИДЕО Джоли представила свой новый фильм, где она играет Каллас

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Анджелина Джоли на премьере фильма «Мария».
Анджелина Джоли на премьере фильма «Мария». Фото: Lev Radin

После посещения Венецианского фестиваля Анджелина Джоли появилась и на 62-м ежегодном кинофестивале в Нью-Йорке, где представила свой новый фильм «Мария».

Поддержать 49-летнюю актрису пришли трое ее старших приемных детей, пишут зарубежные СМИ.

Звезда позировала на красной дорожке в белом платье вместе с 22-летним Меддоксом, 19-летней Захарой и недавно пострадавшим в аварии 20-летним Паксом.

Анджелина Джоли на премьере фильма «Мария».
Анджелина Джоли на премьере фильма «Мария». Фото: Rw/mpi/capital Pictures

Трое биологических детей звезды Шайло, Вивьен и Нокс на мероприятии отсутствовали. В интервью изданию Extra Джоли рассказала, что дети очень поддерживали ее во время съемок фильма, где она сыграла певицу Марию Каллас.

Для нового фильма Анджелина училась петь, потому что ее голос был использован в картине вместе с голосом Каллас. Актрисе пришлось много репетировать, а дети были главными свидетелями ее домашних «выступлений». «Они были со мной в те моменты, когда я громко пела в доме, и все, наверное, сидели в своих комнатах и думали: „О боже мой“. Это как учиться играть на скрипке дома». Потом наступил момент, когда они начали говорить: «Знаешь, мама, у тебя все получается».

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