ВИДЕО Джоли представила свой новый фильм, где она играет Каллас

Трое биологических детей звезды Шайло, Вивьен и Нокс на мероприятии отсутствовали. В интервью изданию Extra Джоли рассказала, что дети очень поддерживали ее во время съемок фильма, где она сыграла певицу Марию Каллас.

Для нового фильма Анджелина училась петь, потому что ее голос был использован в картине вместе с голосом Каллас. Актрисе пришлось много репетировать, а дети были главными свидетелями ее домашних «выступлений». «Они были со мной в те моменты, когда я громко пела в доме, и все, наверное, сидели в своих комнатах и думали: „О боже мой“. Это как учиться играть на скрипке дома». Потом наступил момент, когда они начали говорить: «Знаешь, мама, у тебя все получается».