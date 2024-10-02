Известная модель Джиджи Хадид на одном из недавних показов Vetements вышла на подиум в платье из скотча. Показ состоялся в Париже.
ФОТО ⟩ Джиджи Хадид продефилировала по подиуму в платье из скотча
Образ был сооружен из скотча известного бренда экспресс-доставки желтого цвета, которым было обмотано тело девушки от груди до середины бедра.
Дизайнеры дополнили лук туфлями на каблуках, также обтянутых лентой. Джиджи торопилась пройти по подиуму и в какой-то момент едва не завалилась на него, но все же устояла.
Видимо сказался многолетний опыт и ее проход успешно завершился.