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ФОТО Джиджи Хадид продефилировала по подиуму в платье из скотча

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Джиджи Хадид вышла на подиум в платье из скотча.
Джиджи Хадид вышла на подиум в платье из скотча. Фото: Ik Aldama

Известная модель Джиджи Хадид на одном из недавних показов Vetements вышла на подиум в платье из скотча. Показ состоялся в Париже.

Образ был сооружен из скотча известного бренда экспресс-доставки желтого цвета, которым было обмотано тело девушки от груди до середины бедра.

Дизайнеры дополнили лук туфлями на каблуках, также обтянутых лентой. Джиджи торопилась пройти по подиуму и в какой-то момент едва не завалилась на него, но все же устояла.

Тело Джиджи было плотно скрыто за скотчем.
Тело Джиджи было плотно скрыто за скотчем. Фото: Ik Aldama

Видимо сказался многолетний опыт и ее проход успешно завершился.

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