ФОТО Джиджи Хадид продефилировала по подиуму в платье из скотча

Образ был сооружен из скотча известного бренда экспресс-доставки желтого цвета, которым было обмотано тело девушки от груди до середины бедра.

Дизайнеры дополнили лук туфлями на каблуках, также обтянутых лентой. Джиджи торопилась пройти по подиуму и в какой-то момент едва не завалилась на него, но все же устояла.