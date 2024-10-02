Жертвам от 9 до 38 лет: против Пи Дидди выдвинуто еще 120 дополнительных исков

Кроме Бузби, истцов будет представлять Эндрю Ван Арсдейл, который ранее представлял сотни жертв в иске о сексуальном насилии против Boy Scouts of America. По его словам, предстоящие иски — «беспрецедентные по масштабу».

Арсдейл подчеркнул, что среди предполагаемых жертв Комбса примерно равное количество мужчин и женщин, возраст которых на момент нападений составлял от 9 до 38 лет. Предполагаемые нападения охватывают 20-летний период в 2000-х и 2010-х годах, когда Diddy был на пике своей славы. Жертвы почувствовали себя обязанными выступить после того, как рэпер был арестован и ему отказали в залоге в прошлом месяце, сказал Ван Арсдейл, объяснив, что уголовные обвинения подтвердили их опыт после того, как многие жертвы годами винили себя.

В свою очередь Эрика Вольф, адвокат Комбса, продолжает от имени своего клиента опровергать все обвинения.

«Как подчеркнула юридическая команда господина Комбса, он не может рассматривать каждое необоснованное обвинение в том, что стало безрассудным медиа-цирком. Тем не менее господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложные и клеветнические любые утверждения о том, что он совершил сексуальное насилие над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, где истина будет установлена ​​на основе доказательств, а не домыслов», - заявила она.

Комбс, который в целом отрицал все обвинения против него, ранее был обвинен в сексуальном насилии почти дюжину раз, как женщинами, так и мужчинами, и содержался без залога в тюрьме Бруклина с тех пор, как его арестовали 16 сентября по федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и вымогательстве.

Юридические фирмы Бузби и Ван Арсдейла призвали потенциальных жертв выступить после ареста рэпера. За 10 дней они получили более 3 000 ответов, сказал Ван Арсдейл. Команда юристов сузила это число до более чем 100 случаев, которые они смогли подтвердить и сочли достоверными.