Принцесса Беатрис ждет второго ребенка

Для 36-летней Беатрис ребенок станет вторым, а для ее 40-летнего мужа - третьим: еще в 2011 году от бывшей девушки у него родился сын Кристофер, который сейчас живет с новой семьей отца, а в 2021 году в браке с Беатрис родилась их дочь Сиенна.

Принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци в 2020 году после двух лет романа. Свадьба должна была состояться еще в мае, но из-за пандемии коронавируса ее отложили на год. Вскоре решение было изменено, и церемония бракосочетания состоялась в июле того же года, но свадьба была непубличной и почти что тайной.