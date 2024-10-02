«Начав с ноги, он довольно резко потянул ее на себя, так что... ну... очевидно, ему открылся приятный вид. Я думала, что он вот-вот закончит и начнет массировать спиной, так как было оговорено, что это проблемная зона, но нет, он продолжал мять и гладить круговыми движениями оголенные ягодицы, иногда с силой».