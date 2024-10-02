«Начав с ноги, он довольно резко потянул ее на себя, так что... ну... очевидно, ему открылся приятный вид. Я думала, что он вот-вот закончит и начнет массировать спиной, так как было оговорено, что это проблемная зона, но нет, он продолжал мять и гладить круговыми движениями оголенные ягодицы, иногда с силой».
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Массажист домогался клиента в спа-салоне Ида-Вирумаа? «Этот массаж больше напоминал плохой порнофильм, нежели...» (1)
Массажист Каспар Роони, недавно ставший отцом и участвовавший в реалити-шоу Vallaline kaunitar, поделился в социальных сетях историей, доверенной ему. Она вызывает множество вопросов, и мужчина искренне обеспокоен: неужели в Эстонии все еще есть такие массажисты?
По словам Роони, ему прислали письмо, и все, что в нем описано, произошло в одном из спа-салонов в Ида-Вирумаа. Каком именно, мужчина не раскрывает. Однако опыт автора письма наверняка надолго отбил желание доверять себя в руки незнакомого массажиста.