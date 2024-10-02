Друг или жертва: о чем молчит Джастин Бибер после ареста Пи Дидди

В видео, о котором говорилось выше, Комбс отказался раскрывать, чем они занимались в то время.

«Вы когда-нибудь видели фильм 48 часов? Прямо сейчас Джастин проводит 48 часов с Daddy, он и его мальчик. Они проводят лучшие времена в своей жизни. Где мы проводим время и что делаем, мы не можем раскрывать. Но это определенно мечта 15-летнего подростка», - говорит Шон.

Джастин, который в то время был подписан на лейбл Ашера, проводил время с рэпером в его особняке. Комбс дарит 15-летнему Биберу Lamborghini (хотя в Америке водить можно с 16-ти). А на 18-летие обещает подарить ему дом.

«Мне дали опеку над ним. Знаете, он подписал контракт с Ашером, и я был законным опекуном Ашера, когда он записывал свой первый альбом. Я сделал первый альбом Ашера. Мы собираемся оторваться по полной», - продолжил Комбс.

Однако спустя год их отношения явно изменились. Поклонники откопали видео, в котором испуганный Джастин стоит рядом с Комбсом и оправдывается, когда рэпер спрашивает, почему они «больше не тусуются вместе». Бибер говорит, что у него нет его номера.