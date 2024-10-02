В свое время Джастин Бибер называл P. Diddy самым влиятельным своим покровителем, а в прошлом году признавался ему в любви. После ареста рэпера канадский певец хранит молчание и дистанцировался от самого громкого скандала последних лет в американском шоу-бизнесе.
Друг или жертва: о чем молчит Джастин Бибер после ареста Пи Дидди
Скандал вокруг американского рэпера Puff Daddy, он же Шон Комбс, набирает обороты, и в грязное дело с торговлей людьми и секс-вечеринками с алкоголем, наркотиками и сексом втягиваются все больше знаменитостей. Некоторые из звезд в спешке подчищают соцсети, удаляя совместные фото с Шоном Комбсом, другие же предпочитают хранить молчание и никак не комментировать все, что происходит.
Среди таковых - канадский певец Джастин Бибер. Все чаще в СМИ звучит информация о том, что он мог быть одной из жертв рэпера, однако, кроме домыслов, никаких подтверждений этому нет.
В свете последних событий активно обсуждается видео «48 часов Джастина Бибера с Daddy», гда рассказывается о том, как юный 15-летний певец жил в особняке маститого рэпера. Эти кадры в ноябре 2009 года опубликовал сам Бибер, и они до сих пор на его канале.
По информации StyleCaster, когда Джастин Бибер начинал свою карьеру, то называл Daddy одним из своих самых влиятельных людей. Он даже звонил магнату звукозаписи с предложением о сотрудничестве в 2009 году, когда ему было 15 лет. Их познакомил певец Ашер, подопечный Шона Комбса, о статусе отношений которого с рэпером теперь тоже много сплетничают.
«Эти двое (Джастин и Шон) несколько раз тусовались в течение более десяти лет и, по-видимому, были близки. Однако, узнав подробности ареста Daddy, Джастин, похоже, потрясен своим бывшим другом», — говорится в публикации.
В видео, о котором говорилось выше, Комбс отказался раскрывать, чем они занимались в то время.
«Вы когда-нибудь видели фильм 48 часов? Прямо сейчас Джастин проводит 48 часов с Daddy, он и его мальчик. Они проводят лучшие времена в своей жизни. Где мы проводим время и что делаем, мы не можем раскрывать. Но это определенно мечта 15-летнего подростка», - говорит Шон.
Джастин, который в то время был подписан на лейбл Ашера, проводил время с рэпером в его особняке. Комбс дарит 15-летнему Биберу Lamborghini (хотя в Америке водить можно с 16-ти). А на 18-летие обещает подарить ему дом.
«Мне дали опеку над ним. Знаете, он подписал контракт с Ашером, и я был законным опекуном Ашера, когда он записывал свой первый альбом. Я сделал первый альбом Ашера. Мы собираемся оторваться по полной», - продолжил Комбс.
Однако спустя год их отношения явно изменились. Поклонники откопали видео, в котором испуганный Джастин стоит рядом с Комбсом и оправдывается, когда рэпер спрашивает, почему они «больше не тусуются вместе». Бибер говорит, что у него нет его номера.
В сентябре 2023 года Daddy представляет Джастина Бибера в своем новом альбоме The Love Album: Off The Grid, первом за 17 лет, где есть их совместная песня «Moments». Он похвалил певца, сказав, что тот «стал одной из самых больших суперзвезд в мире».
После ареста Комбса 16 сентября 2024 года и выдвинутых ему обвинений в сутенерстве, торговле людьми и насилии Бибер продолжает хранить молчание. Он заявил СМИ, что для него сейчас самое главное - его семья и маленький сын.
По словам источников Daily Mail, Джастин сожалеет о своем сотрудничестве с рэпером и отказывается говорить об аресте:
«Бибер так встревожен новостями о Daddy и не желает их осмысливать или обсуждать, поэтому он отстранился. Так много людей, которые помогли ему стать тем, кто он есть, были очень близки с Daddy, и это полностью его сбило с толку. Джастин не ответил на это после домашних обысков. Он и не собирается».
Информаторы добавили, что у певца был большой перерыв в работе с Комбсом, который припал на то время, когда происходили скандальные «белые вечеринки». За эти годы Бибер дистанцировался от музыкального магната, хотя, как говорилось выше, в прошлом году сотрудничал с ним для записи пластинки.
«Он был представлен в последнем альбоме Daddy, и если бы он знал что-либо из этого, он бы этого не сделал», - заверяют они.