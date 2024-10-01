КОНКУРС Хотите стать суперзвездой Эстонии и выиграть 500 евро? Прием заявок уже начался!

LAIF Karaoke klubi совместно с клубом FRIENDS (Рига) объявляет о начале шестого сезона уже полюбившегося конкурса, который впервые состоялся в 2019 году. «Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе к нам!» - говорят организаторы.

Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в двух популярных клубах Таллинна и Риги. Так же победитель получит возможность представить Эстонию на всемирном конкурсе караоке в 2025 году. Но самое главное - денежный приз в размере 500 евро, который достанется победителю конкурса.

Финалистов же порадуют множеством других достойных призов от спонсоров конкурса!

Первые отборочные туры состояться в Laif Karaoke 8 и 16 ноября в 18.00. А грандиозный финал со звездным жюри - 29 ноября.

Все, что нужно для участия в конкурсе - это оправить заявку на электронную почту (регистрация проходит по адресу stanjsuperstar@gmail.com) или же связаться по телефону - 56956658.

В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе. Возрастное ограничение - от 18 лет.

Заявки принимаются до 1 ноября. Не пропустите!

Организаторы конкурса:

LAIF Karaoke klubi

Club Friends (Рига)