Хейтеры атакуют Бейонсе в соцсетях на фоне скандала вокруг P. Diddy: «Торговля людьми у нее в крови»

Комментарии к постам в соцсетях исполнительница не закрывает. Но то, что там творится, ужасает.

Пользователи Сети не просто пишут гневные комментарии поп-диве, но также называют ее убийцей, требуют правды и справедливости. Кроме того, на Бейонсе даже упала тень от обвинения ее давнего друга P. Diddy (Шон Комбс) в торговле людьми - недоброжелатели уверены, она причастна и к этому.

«Торговля людьми у нее в крови»; «Почему у нее до сих пор 315 миллионов подписчиков»; «Верни нам Майкла Джексона»; «Удалите все ее песни»; «Мне нравится, как все эти знаменитости пытаются делать вид, будто ничего не происходит»; «Мы все знаем!» - эти и тысячи подобных комментариев оставляют пользователи Instagram.

А также комментаторы оставляют под постом огромное количество картинок детского масла.