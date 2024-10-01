Бейонсе упорно хранит молчание на фоне развернувшегося скандала вокруг арестованного P. Diddy, из-за которого ее обвиняют в смерти сразу трех артистов. И вместо отпора хейтерам певица предпочитает как ни в чем не бывало публиковать фото и видео из рекламной кампании собственного виски и линии одежды Levi's.
Хейтеры атакуют Бейонсе в соцсетях на фоне скандала вокруг P. Diddy: «Торговля людьми у нее в крови»
Комментарии к постам в соцсетях исполнительница не закрывает. Но то, что там творится, ужасает.
Пользователи Сети не просто пишут гневные комментарии поп-диве, но также называют ее убийцей, требуют правды и справедливости. Кроме того, на Бейонсе даже упала тень от обвинения ее давнего друга P. Diddy (Шон Комбс) в торговле людьми - недоброжелатели уверены, она причастна и к этому.
«Торговля людьми у нее в крови»; «Почему у нее до сих пор 315 миллионов подписчиков»; «Верни нам Майкла Джексона»; «Удалите все ее песни»; «Мне нравится, как все эти знаменитости пытаются делать вид, будто ничего не происходит»; «Мы все знаем!» - эти и тысячи подобных комментариев оставляют пользователи Instagram.
А также комментаторы оставляют под постом огромное количество картинок детского масла.