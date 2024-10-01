ВИДЕО Bolt Drive, припаркованный посреди огромной лужи, насторожил жителя Таллинна

Внимательный прохожий заметил брошенный на парковке автомобиль в понедельник, 16 сентября, и сообщил об этом Bolt, но не получил от них никакого ответа. Ахти пытался узнать у предприятия, произошла ли какая-то авария или автомобиль там просто бросили.

Через несколько недель, проезжая мимо той же парковки, Ахти заметил, что машина Bolt Drive все еще припаркована посреди лужи, что заставило его еще больше забеспокоиться о том, что что-то случилось. Когда мужчина снова попытался связаться с Bolt, ему вновь никто не ответил. Тогда читатель Elu24 связался с редакцией, чтобы разобраться в происходящем.