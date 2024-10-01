«Половина людей на вечеринках были голыми»: принцы Эндрю, Гарри и Меган Маркл оказались втянуты в секс-скандал с Пи Дидди

На этот раз его обвинили тайной съемке нескольких знаменитостей и ведущих политиков.

Как пишет RadarOnline.com, что 47-летняя певица Ягуар Райт назвала ряд влиятельных личностей, которым, по ее мнению, были отправлены копии записей с вечеринок Дидди Freak Off. Кроме того, она обвинила в связях с Пи Дидди принца Гарри и Меган Маркл, а также их «чудаковатого дядю» принца Эндрю.

В видео, опубликованном в TikTok после ареста Дидди, Райт заявил: «Я скажу вам, кто, по моему мнению, есть на записях. Я верю, что у Барака Обамы есть кассета. Я знаю, что у Дженнифер Лопес есть несколько кассет. Я знаю, что у Бейонсе есть кассета».

Райт, показывая изображения различных знаменитостей, встречающихся с Дидди в своем видео, добавила: «Я определенно знаю, что они, вероятно, переработали некоторые старые вещи Стиви Джея и Евы. Я знаю, что у Дрейка есть кассета. Я знаю, что у Рианны есть кассета. Я знаю, что Крис Браун есть на одной из этих кассет. Я знаю, что Трей Сонгз был актером второго плана во многих фильмах о фрик-офф. Определенно Ашер».

Райт также сказала, что люди будут больше всего «шокированы» присутствием на видео с сексуальных вечеринок Пи Дидди политиков и членов королевской семьи.

«И я все еще пытаюсь понять, когда Гарри и Меган будут честны в отношении своего безумия без записи», - добавила Райт.

Несмотря на заявления Райт, считается, что 40-летний Гарри и 43-летняя Меган никогда даже не встречались с Дидди, хотя СМИ утверждают обратное, публикуя компрометирующие наследников королевской семьи фото.

Также нет никаких предположений о том, что кто-либо из фигур, которых она называет, был причастен к каким-либо правонарушениям.

Напомним, что Голливуд был потрясен, и многие знаменитости остались дрожать от страха после ареста Дидди по федеральному обвинению в сексуальных преступлениях 16 сентября.