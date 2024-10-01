Василия Ливанова, который сыграл Шерлока Холмса, госпитализировали с инфарктом

По данным журналистов, 89-летний актер находится в тяжелом состоянии. Известно, что в апреле этого года он уже попадал в больницу.

Ситуацию журналистам прокомментировала супруга актера Елена Ливанова. «Мое отношение к истерике в прессе: это ничему не помогает, мешает врачам работать. Врачи обязаны соблюдать врачебную тайну в интересах пациента. Василий Борисович не нуждается в публикациях с обсуждением его состояния здоровья и не будет комментировать, пока сам не захочет. Я за него решений не принимаю», - сказала она.

Василий Ливанов также известен по роли доктора Стравинского в телесериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, кроме того, он озвучил крокодила Гену и Карлсона в известных советских мультсериалах.

Отметим, актер заявлял, что очень гордится своим президентом Владимиром Путиным и поддерживает войну в Украине.