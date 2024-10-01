Врачи обнаружили нечто невероятное у женщины, госпитализированной с болями в животе

37-летняя Азусена Шуанг Лазаро поступила в государственную больницу в Лиме, Перу, с перекошенным от боли лицом. Подобный случай - большая редкость, за последние 50 лет подобное было зафиксировано всего.
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По данным Министерства здравоохранения Перу, 37-летняя женщина поступила в больницу из прибрежного города Чимботе с крайне редким осложнением, которое подтолкнуло медицинскую команду к крайним мерам.
Представитель Министерства здравоохранения сказал: «Азусена, лицо которой было перекошено от сильной боли, пришла в больницу за помощью и ответами. Никто не мог предположить, что у нее один из самых редких случаев в медицине: внематочная беременность, протекающая в печени. Это состояние настолько необычно, что за более чем полвека исследований было зафиксировано всего 34 подобных случая».