Кейт Миддлтон раскритиковали из-за видео о выздоровлении: в чем причина

9 сентября будущая королева Великобритании сообщила о завершении курса химиотерапии. Впрочем, полноценно к работе она пока не возвращается.

«Это стало жестоким напоминанием Кейт о том, что всегда будет цинизм, когда она выставляет себя на глаза общественности», - отметил источник.

По словам инсайдера, принцесса Уэльская старалась избегать чтения чего-то негативного, однако трудно игнорировать то, что некоторые люди говорят, что она «тянула Меган» и что видео было «чрезмерным и слишком хореографическим».

«Кейт очень серьезно воспринимает общественное восприятие. Она так усердно работает, чтобы никогда не ошибиться, и поэтому ее обычно так хвалят все. Она не воспринимает это как должное и ценит это, но она также привыкла быть одним из любимых членов семьи, что касается общественности и прессы», - добавил источник.

Поэтому критика со стороны общественности «приносит ей много страданий».

В частности, инсайдер вспомнил о скандале с отредактированным фото Кейт и ее детей в начале 2024 года.