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ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? В Тарту пропала сиамская кошка по кличке Китти

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Фото: Erakogu

Хозяева разыскивают кошку, которая пропала 25 сентября на улице Уус в Тарту. Для кошки мир за пределами теплого дома был незнаком до этого. «Китти очень пугливая, она никогда раньше не бывала на улице и не знает окрестностей», - говорит владелец кошки.

12-летняя кошка Китти пропала 25 сентября по адресу Уус 63a в Тарту. «Она либо ускользнула через дверь, либо спрыгнула со второго этажа с балкона», - рассказывает владелец по имени Аллан. 

В Тарту пропала сиамская кошка.
В Тарту пропала сиамская кошка. Фото: Erakogu

«Кошка пугливая. Она никогда не бывала на улице и не знает местность», - повторяет он.

«На голове среди шерсти у нее есть небольшая шишка - доброкачественная опухоль или что-то подобное. У Китти заболевание почек, поэтому она ест специальную еду», - делится Аллан.

«Если кто-то увидит кошку, пожалуйста, позвоните по номерам 52 49 117 или 56 53 071», - просит владелец.

Китти.
Китти. Фото: Erakogu
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