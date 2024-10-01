ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? В Тарту пропала сиамская кошка по кличке Китти

Хозяева разыскивают кошку, которая пропала 25 сентября на улице Уус в Тарту. Для кошки мир за пределами теплого дома был незнаком до этого. «Китти очень пугливая, она никогда раньше не бывала на улице и не знает окрестностей», - говорит владелец кошки.