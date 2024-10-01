«Сегодня я представлю обзор преступления, которого могло бы не быть, если бы пострадавший не был украинцем, а обвиняемый не был ослеплен военной пропагандой Кремля», - начал прокурор Лаури Йыги на сегодняшнем заседании Харьюского уездного суда.
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ВИДЕО ИЗ СУДА ⟩ Житель Маарду нанес 32 ножевых ранения украинскому собутыльнику, якобы из-за национальной ненависти
Перевод: Герман Аверьянов
56-летнего мужчину обвиняют в попытке преднамеренного убийства. Обвиняемый свою вину не признает, утверждая лишь, что причинил пострадавшему тяжкие телесные повреждения.
Согласно обвинению, Виталий Третьяк рано утром 13 января этого года познакомился с украинцем Виктором, и мужчины решили пойти к Третьяку в его квартиру в Маарду выпить водки. Во время разговора Виктор якобы упомянул, что его брат и племянник воюют на стороне Украины. По словам прокурора, этот факт настолько разозлил Третьяка, что он умышленно ударил своего собутыльника ножом 32 раза в разные части тела, нанеся ему опасные для жизни травмы.