ВИДЕО ИЗ СУДА Житель Маарду нанес 32 ножевых ранения украинскому собутыльнику, якобы из-за национальной ненависти

Согласно обвинению, Виталий Третьяк рано утром 13 января этого года познакомился с украинцем Виктором, и мужчины решили пойти к Третьяку в его квартиру в Маарду выпить водки. Во время разговора Виктор якобы упомянул, что его брат и племянник воюют на стороне Украины. По словам прокурора, этот факт настолько разозлил Третьяка, что он умышленно ударил своего собутыльника ножом 32 раза в разные части тела, нанеся ему опасные для жизни травмы.