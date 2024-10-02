ГОРОСКОП НА 2 ОКТЯБРЯ Рыб и Козерогов ждет непростой день, а Девам пора проявить инициативу в личных отношениях

Стрелец

Если у вас на этот день большие планы, приступайте к их реализации как можно раньше. Лучше ничего не откладывать надолго: добиться успеха до обеда будет гораздо проще, чем после. Некоторых Стрельцов утро к тому же порадует интересными предложениями и новыми возможностями. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы, провести какие-то оздоровительные или косметические процедуры. А еще этот период отлично подходит для творчества. Возможно, вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались.

Козерог

Беспокойный, интересный и удачный день. Не все сразу получается так, как хотелось бы. Но вы не сдаетесь, и правильно делаете. Настойчивость и целеустремленность помогут добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Окружающим нравится ваша уверенность в успехе. Многие с радостью помогают вам. Вы стараетесь поддержать близких и неизменно находите способ поднять настроение тому, кто пал духом. Будет возможность сделать удачные покупки. Вещи, которые вы приобретете сегодня, порадуют не только вас, но и ваших близких.

Водолей

Благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с новыми знакомыми, часто производите на них хорошее впечатление, быстро завоевываете доверие. С вами захотят подружиться люди, которые обычно неохотно идет на контакт. А кто-то может и влюбиться с первого взгляда. Привычные дела могут казаться более скучными и утомительными, чем обычно. Хочется развеяться, заняться чем-то новым. Можно начинать учиться: вы быстро запоминаете все, что нужно, быстро разбираетесь в сложных вопросах. Вечер – отличное время для прогулки и спокойных размышлений о важном.

Рыбы

Непростой день. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, приходится думать о нескольких важных вещах сразу. Обычно это дается вам легко, но сегодня есть риск что-то упустить из виду. Хорошо, что рядом есть человек, который вовремя укажет на ошибки и подскажет, как лучше действовать. Осторожнее с новыми знакомыми. Люди часто стараются понравиться вам, произвести хорошее впечатление, но при этом скрывают свои истинные намерения или не говорят всей правды. Близким можно доверять во всем: они в любых обстоятельствах будут на вашей стороне.