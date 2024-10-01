Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

«Добрынин скончался сегодня в одной из московских клиник», - говорится в публикации. Отмечается, что Добрынин ранее был госпитализирован с инсультом.

Информацию о смерти артиста подтвердила россйским СМИ его супруга. Последний месяц Вячеслав Добрынин уже не вставал с постели. Семья была с композитором до последнего, занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности. Сообщается, что состояние артиста ухудшилось в начале сентября.

Композитор и певец Вячеслав Добрынин в последние годы сильно болел. Он не появлялся ни на сцене, ни на публичных мероприятиях. Хотя народный артист России не озвучивал своей позиции по поводу войны в Украине, президент РФ лично поздравлял артиста с днем рождения.

Вячеслав Добрынин был одним из самых популярных композиторов в СССР с середины 1970-х годов. Он писал музыку в том числе для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко и других артистов. С 1986 года Добрынин выступал сольно.