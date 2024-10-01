Всемирно известный диджей устроит в Таллинне шестичасовое шоу

Известный как одна из ключевых фигур современной техно-музыки, Klangkuenstler (настоящее имя Михаэль Корб) использует искусство диджеинга по максимуму, чтобы погрузить танцоров и слушателей в уникальное путешествие, охватывающее историю жанра через десятилетия.

Способность Klangkuenstler взвинчивать настроение публики на невероятный уровень принесла ему огромный успех. Записи его выступлений набрали миллионы просмотров на YouTube, а на его шоу было продано сотни тысяч билетов по всему миру. В Instagram за ним следят более полумиллиона человек.

«Это исключительное событие, поэтому мы выбрали особое место - литейный цех Ноблесснер. Артист не просто будет на сцене, он будет окружен публикой, создавая интимную атмосферу, что редко встречается на таких масштабных мероприятиях», - отметил главный организатор события в Таллинне и серии мероприятий VÜRTS Андрей Вишневский.

Помимо Эстонии, турне охватит такие города, как Лиссабон, Мумбаи, Нью-Йорк, Сеул и Мельбурн. Всего Klangkuenstler выступит в шестнадцати странах на пяти континентах. Эти шоу распродали десятки тысяч билетов и получили горячее одобрение зрителей.

«Примечательно то, что тур организован легендарной немецкой серией мероприятий Unreal, а Эстония - единственная страна в Северной Европе и странах Балтии, куда прибудет это шоу. Сцена с LED-экранами, созданными специально для тура, и ведущие мировые световые и визуальные художники из Германии подарят нашей публике что-то по-настоящему уникальное, чего в Эстонии раньше не видели», - добавил Вишневский.

«В Эстонии зарождается активная аудитория любителей электронной танцевальной музыки, особенно техно. Мы рады, что Unreal выбрали именно Эстонию одной из остановок тура. Надеемся, что в будущем сюда приедет еще больше подобных проектов», - говорит Вишневский.

Последний раз Klangkuenstler выступал в Таллине на вечеринке VÜRTS в клубе HALL, куда на немецкого техно-артиста пришло около тысячи человек.