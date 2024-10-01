В центре финского города Лахти есть ценное здание, в котором на первом этаже расположены парикмахерская и бутик товаров для дома, а на верхних этажах - квартиры. Последние четыре месяца все жильцы вынуждены жить без воды и отопления, но это лишь верхушка айсберга, за которым может скрываться масштабное налоговое мошенничество. Здание также связано с эстонской фирмой, от которой финская компания получила кредит в размере 1,8 миллиона евро.
Перевод: Елизавета Лынник
«Кредит инвесторов был использован на покупку недвижимости и по назначению, поэтому мы не подозреваем мошенничество», - сказал Elu24 член правления компании Танель Калаус.