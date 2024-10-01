ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Синяк на лице известной певицы шокировал поклонников

27-летняя певица Лорд, настоящее имя которой Элла Мария Лани Йелич-О'Коннор, поделилась фотографиями со своими 10,9 миллионами подписчиков, на которых с разных ракурсов видно ее синяк под глазом. Кроме того, среди снимков есть фотография CD-диска. Пост сопровождает крайне загадочная подпись: «DYHTS? © 𝑳ĿŁု⑷♶⚤».

Тысячи обеспокоенных поклонников сразу начали задавать вопросы, откуда у нее появился синяк. «Боже мой, что случилось?» - спросил один из фанатов. «С тобой все в порядке?» - поинтересовался другой. «Честно, с тобой все хорошо?» - спросил третий.

Часть ее подписчиков подозревает, что это может быть странной рекламой для какого-то нового проекта певицы, пишет Metro.

Также интересна история имени певицы. Новозеландская исполнительница Лорд всегда мечтала о имени Lord, но считала его слишком мужским. Кроме того, с юных лет она была увлечена королевскими особами и аристократами, поэтому сделала имя более женственным, добавив букву «е» в конце. Лорд рассказала в интервью для журнала Interview, что некоторые люди считают это имя религиозным, но это не так.