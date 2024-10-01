Октябрь - месяц Весов, которые являются символом баланса и равновесия. Природа переходит из одного состояния в другое, а для человека это время подведения итогов.
Что сулят нам звезды в октябре? Прогноз для всех знаков Зодиака от Тамары Глобы
Астролог Тамара Глоба составила прогноз на второй месяц осени для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам стоит посвятить близким больше внимания чем обычно, особенно в первую декаду октября. Также им стоит заняться вопросами ремонта и обустройства жилья. Грядущие перемены потребуют осторожного отношения к здоровью.
Начиная со второй половины октября вы будете чувствовать себя лучше всего вдали от дома. Это время перспектив и разнообразных событий. В начале и в конце месяца вы сможете хорошо заработать, но будьте экономнее. Для Овнов октябрь станет периодом, когда многие партнеры, которые давно должны были уйти из вашей жизни, наконец покинут вас. В этом месяце вы почувствуете облегчение. Смело смотрите в будущее и двигайтесь к новым целям.
Телец
Тельцов ждут перемены во всех сферах деятельности: от любви до работы. В вашей жизни может появится много споров. На работе могут возникнуть разногласия с коллегами, кто-то может уйти из вашего окружения. Во второй половине октября вам придется разбираться со старыми проблемами и вместе с тем начинать новые дела.
В первой половине октября будьте внимательны к друзьям и партнерам, ведь финансовая составляющая будет приходить от них. Родственники и соседи также сыграют немаловажную роль в вашей жизни. Весь месяц вас будут волновать вопросы, связанные с деньгами.
Близнецы
У Близнецов возникнут проблемы в творчестве. Некоторые люди уйдут из вашей жизни. При этом придут новые возможности, особенно на работе. Ваши успехи и авторитет составят надежное подспорье и помогут справиться с трудностями. Уделите особое внимание детям и поддержите их, будьте вовлечены в их жизнь.
Во второй половине месяца вам поступят новые предложения по работе, которые улучшат отношения с руководством и финансовое положение. Под конец октября возможны сложности в любовных и деловых отношениях с женщинами.
Рак
У Раков в октябре появится много домашних забот и жилищных проблем, для кого-то на первый план выйдут вопросы пеереезда. Но близкие будут рядом и смогут поддержать вас. Первая половина месяца - это время возможностей. Вас ждут успехи в творчестве, спорте и личной жизни. Вторая половина месяца окажется подходящим временем для учебы. Кроме того, это хороший период для доходов и покупок.
Лев
Львам в октябре нужно обратить внимание на проблемы семьи, беречь своих близких и проявить участие по отношению к ним. Будьте особо аккуратны в поездках, особенно в первой половине октября.
Только со второй половины месяца откроются новые возможности в сфере творчества и личной жизни. Могут возникнуть ссоры с друзьями, но вопреки мелким неприятностям вы будете двигаться вперед. В октябре уделите время обустройству жилья. Однако не беритесь за все дела сразу, оценивайте свои возможности.
Дева
Для рожденных под знаком Девы октябрь - отличное время, чтобы разобраться с финансовыми вопросами. Прежние заработки и источники дохода претерпевают изменения. Придется приложить усилия, чтобы удержать личные и семейные доходы. Не забывайте про семью.
После 15-х чисел месяца появятся деловые предложения и хорошие возможности для обучения. Дороги будут удачными. В конце октября посвятите время вопросам обустройства жилья. Подумайте, как вы можете избавиться от лишних вещей. Друзья дадут полезные советы о быте, семье, работе.
Весы
Весов октябрь заставит обратить внимание на здоровье. Тяготы прошлого уходят, забирая с собой и прежнее окружение. Вас ожидает выбор: с кем и как жить, чем заниматься и как вести себя в будущем. Но не принимайте важные решения в первой декаде октября. Следите за тем, как складываются обстоятельства, ни в коем случае не позволяйте другим решать за вас. Во всем будут помогать любящие вас люди. При возникновении проблем со здоровьем сразу обращайтесь к специалистам. Во второй половине октября сможете хорошо заработать. Коллеги также будут вас поддерживать.
Скорпион
Для Скорпионов октябрь - период, когда нужно обратить внимание на происходящие вокруг события. Возможны кражи и потери в первую декаду месяца, поэтому будьте бдительны. Не доверяйте всем подряд: за вашей спиной могут рождаться сплетни и интриги. Но не придавайте этому значение и сами не участвуйте в конфликтах. В это время ваша личность интересует многих в любовном и деловом плане. Со второй половины октября появятся хорошие возможности, связанные с обучением, развитием, придет дополнительный заработок.
Стрелец
Стрельцы в октябре могут потерять кого-то из друзей. Вашу жизнь покинут люди из прошлого. Будьте внимательны к тем, кем вы дорожите. Постарайтесь понять и простить тех, с кем сейчас находитесь в разногласиях. Позже вы будете благодарны себе за то, что смогли перетерпеть этот период на благо своего будущего. Старательно выполняйте обязанности на новых проектах. Любящие люди проявят себя в конце октября, начиная с третьей декады. Вас поддержат и помогут разобраться с рабочими, учебными и жилищными вопросами. Будьте осторожны в дорогах.
Козерог
У Козерогов грядут изменения в карьере - возможны трудности на работе и конфликты с руководством. Но в итоге в деловых вопросах вы сможете прийти к успешному финалу. Дружественные женщины будут вам помогать. Во второй половине октября вас ожидает удача во всех сферах: от быта до родственных отношений.
Водолей
От Водолеев октябрь потребует осторожности в дальних дорогах. Прежде всего будьте аккуратны в переговорах с партнерами. В первой половине месяца с ними будет нелегко договориться. Вы получите тяжелые вести издалека, касающиеся семьи. Проявите выдержку - благодаря ей вы сможете все преодолеть. Не соглашайтесь на авантюры, иначе есть риск, что они приведут вас к суду. Во второй половине месяца руководство поддержит вас финансово. Подруги помогут во всех делах, особенно касательно личной жизни. Это хорошее время для творчества.
Рыбы
У Рыб во втором месяце осени будут изменения, затрагивающие семью и отношения с окружающими. Участвуйте в жизни детей, именно в них вы найдете поддержку. Октябрь для вас - время успехов в спорте, творчестве, поездках. Во второй половине месяца вы сможете реализовать интересные рабочие проекты не только у себя, но и в чужих краях. Вас будут сопровождать удачи на работе, в семье, в учебе. Месяц обещает быть активным и продуктивным.