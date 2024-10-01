Что сулят нам звезды в октябре? Прогноз для всех знаков Зодиака от Тамары Глобы

Весы

Весов октябрь заставит обратить внимание на здоровье. Тяготы прошлого уходят, забирая с собой и прежнее окружение. Вас ожидает выбор: с кем и как жить, чем заниматься и как вести себя в будущем. Но не принимайте важные решения в первой декаде октября. Следите за тем, как складываются обстоятельства, ни в коем случае не позволяйте другим решать за вас. Во всем будут помогать любящие вас люди. При возникновении проблем со здоровьем сразу обращайтесь к специалистам. Во второй половине октября сможете хорошо заработать. Коллеги также будут вас поддерживать.

Скорпион

Для Скорпионов октябрь - период, когда нужно обратить внимание на происходящие вокруг события. Возможны кражи и потери в первую декаду месяца, поэтому будьте бдительны. Не доверяйте всем подряд: за вашей спиной могут рождаться сплетни и интриги. Но не придавайте этому значение и сами не участвуйте в конфликтах. В это время ваша личность интересует многих в любовном и деловом плане. Со второй половины октября появятся хорошие возможности, связанные с обучением, развитием, придет дополнительный заработок.

Стрелец