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Что сулят нам звезды в октябре? Прогноз для всех знаков Зодиака от Тамары Глобы

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Осень. Фото иллюстративное.
Осень. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Октябрь - месяц Весов, которые являются символом баланса и равновесия. Природа переходит из одного состояния в другое, а для человека это время подведения итогов.

Астролог Тамара Глоба составила прогноз на второй месяц осени для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам стоит посвятить близким больше внимания чем обычно, особенно в первую декаду октября. Также им стоит заняться вопросами ремонта и обустройства жилья. Грядущие перемены потребуют осторожного отношения к здоровью.

Начиная со второй половины октября вы будете чувствовать себя лучше всего вдали от дома. Это время перспектив и разнообразных событий. В начале и в конце месяца вы сможете хорошо заработать, но будьте экономнее. Для Овнов октябрь станет периодом, когда многие партнеры, которые давно должны были уйти из вашей жизни, наконец покинут вас. В этом месяце вы почувствуете облегчение. Смело смотрите в будущее и двигайтесь к новым целям.

Телец

Тельцов ждут перемены во всех сферах деятельности: от любви до работы. В вашей жизни может появится много споров. На работе могут возникнуть разногласия с коллегами, кто-то может уйти из вашего окружения. Во второй половине октября вам придется разбираться со старыми проблемами и вместе с тем начинать новые дела.

В первой половине октября будьте внимательны к друзьям и партнерам, ведь финансовая составляющая будет приходить от них. Родственники и соседи также сыграют немаловажную роль в вашей жизни. Весь месяц вас будут волновать вопросы, связанные с деньгами.

Близнецы

У Близнецов возникнут проблемы в творчестве. Некоторые люди уйдут из вашей жизни. При этом придут новые возможности, особенно на работе. Ваши успехи и авторитет составят надежное подспорье и помогут справиться с трудностями. Уделите особое внимание детям и поддержите их, будьте вовлечены в их жизнь.

Во второй половине месяца вам поступят новые предложения по работе, которые улучшат отношения с руководством и финансовое положение. Под конец октября возможны сложности в любовных и деловых отношениях с женщинами.

Рак

У Раков в октябре появится много домашних забот и жилищных проблем, для кого-то на первый план выйдут вопросы пеереезда. Но близкие будут рядом и смогут поддержать вас. Первая половина месяца - это время возможностей. Вас ждут успехи в творчестве, спорте и личной жизни. Вторая половина месяца окажется подходящим временем для учебы. Кроме того, это хороший период для доходов и покупок.

Лев

Львам в октябре нужно обратить внимание на проблемы семьи, беречь своих близких и проявить участие по отношению к ним. Будьте особо аккуратны в поездках, особенно в первой половине октября.

Только со второй половины месяца откроются новые возможности в сфере творчества и личной жизни. Могут возникнуть ссоры с друзьями, но вопреки мелким неприятностям вы будете двигаться вперед. В октябре уделите время обустройству жилья. Однако не беритесь за все дела сразу, оценивайте свои возможности.

Дева

Для рожденных под знаком Девы октябрь - отличное время, чтобы разобраться с финансовыми вопросами. Прежние заработки и источники дохода претерпевают изменения. Придется приложить усилия, чтобы удержать личные и семейные доходы. Не забывайте про семью.

После 15-х чисел месяца появятся деловые предложения и хорошие возможности для обучения. Дороги будут удачными. В конце октября посвятите время вопросам обустройства жилья. Подумайте, как вы можете избавиться от лишних вещей. Друзья дадут полезные советы о быте, семье, работе.

Весы

Весов октябрь заставит обратить внимание на здоровье. Тяготы прошлого уходят, забирая с собой и прежнее окружение. Вас ожидает выбор: с кем и как жить, чем заниматься и как вести себя в будущем. Но не принимайте важные решения в первой декаде октября. Следите за тем, как складываются обстоятельства, ни в коем случае не позволяйте другим решать за вас. Во всем будут помогать любящие вас люди. При возникновении проблем со здоровьем сразу обращайтесь к специалистам. Во второй половине октября сможете хорошо заработать. Коллеги также будут вас поддерживать.

Скорпион

Для Скорпионов октябрь - период, когда нужно обратить внимание на происходящие вокруг события. Возможны кражи и потери в первую декаду месяца, поэтому будьте бдительны. Не доверяйте всем подряд: за вашей спиной могут рождаться сплетни и интриги. Но не придавайте этому значение и сами не участвуйте в конфликтах. В это время ваша личность интересует многих в любовном и деловом плане. Со второй половины октября появятся хорошие возможности, связанные с обучением, развитием, придет дополнительный заработок.

Стрелец

Стрельцы в октябре могут потерять кого-то из друзей. Вашу жизнь покинут люди из прошлого. Будьте внимательны к тем, кем вы дорожите. Постарайтесь понять и простить тех, с кем сейчас находитесь в разногласиях. Позже вы будете благодарны себе за то, что смогли перетерпеть этот период на благо своего будущего. Старательно выполняйте обязанности на новых проектах. Любящие люди проявят себя в конце октября, начиная с третьей декады. Вас поддержат и помогут разобраться с рабочими, учебными и жилищными вопросами. Будьте осторожны в дорогах.

Козерог

У Козерогов грядут изменения в карьере - возможны трудности на работе и конфликты с руководством. Но в итоге в деловых вопросах вы сможете прийти к успешному финалу. Дружественные женщины будут вам помогать. Во второй половине октября вас ожидает удача во всех сферах: от быта до родственных отношений.

Водолей

От Водолеев октябрь потребует осторожности в дальних дорогах. Прежде всего будьте аккуратны в переговорах с партнерами. В первой половине месяца с ними будет нелегко договориться. Вы получите тяжелые вести издалека, касающиеся семьи. Проявите выдержку - благодаря ей вы сможете все преодолеть. Не соглашайтесь на авантюры, иначе есть риск, что они приведут вас к суду. Во второй половине месяца руководство поддержит вас финансово. Подруги помогут во всех делах, особенно касательно личной жизни. Это хорошее время для творчества.

Рыбы

У Рыб во втором месяце осени будут изменения, затрагивающие семью и отношения с окружающими. Участвуйте в жизни детей, именно в них вы найдете поддержку. Октябрь для вас - время успехов в спорте, творчестве, поездках. Во второй половине месяца вы сможете реализовать интересные рабочие проекты не только у себя, но и в чужих краях. Вас будут сопровождать удачи на работе, в семье, в учебе. Месяц обещает быть активным и продуктивным.

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