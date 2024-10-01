«Dom Perignon лился рекой, а купюры летали в воздухе»: эстонская телеведущая была на вечеринке у скандально известного Пи Дидди

В марте 2024 года служба внутренней безопасности провела рейды в домах Комбса в Лос-Анджелесе и Майами в связи с расследованием торговли людьми. 54-летний американский рэпер Шон «Дидди» Комбс был арестован в понедельник, 16 сентября, в отеле Нью-Йорка по федеральным обвинениям. Его обвиняют в торговле людьми, нападении и сутенерстве. Недавно рэпер пытался выйти под залог в размере 50 миллионов долларов, но его ходатайство было отклонено.