Телеведущая Катрин Луст имеет только приятные воспоминания, связанные с Пи Дидди, и ей нечего сказать плохого о рэпере. «Вечеринка была легендарной! Купюры разлетались по клубу, женщины выделывали пируэты, пытаясь привлечь внимание знаменитости, как это обычно бывает», - комментирует Elu24 Катрин Луст, которая за годы своей карьеры пересекалась на вечеринках с десятками знаменитостей.
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«Dom Perignon лился рекой, а купюры летали в воздухе»: эстонская телеведущая была на вечеринке у скандально известного Пи Дидди
Перевод: Елизавета Лынник
В марте 2024 года служба внутренней безопасности провела рейды в домах Комбса в Лос-Анджелесе и Майами в связи с расследованием торговли людьми. 54-летний американский рэпер Шон «Дидди» Комбс был арестован в понедельник, 16 сентября, в отеле Нью-Йорка по федеральным обвинениям. Его обвиняют в торговле людьми, нападении и сутенерстве. Недавно рэпер пытался выйти под залог в размере 50 миллионов долларов, но его ходатайство было отклонено.