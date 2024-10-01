Елизавета II умерла от страшной болезни: «На руках и запястьях у нее были синяки, вероятно от капельниц»

Как выясняется теперь, монаршая особа страдала от тяжелого заболевания - рака костей. Этот недуг у нее диагностировали примерно за год до кончины. Об этом в своих мемуарах рассказал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Врачи беспокоились, что ее состояние может резко ухудшиться в любой момент. Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно от капельниц или инъекций», - писал экс-чиновник.

Королева Елизавета II и бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, 6 сентября 2022 года. Фото: Jane Barlow

И действительно, незадолго до смерти Елизавета II старалась носить перчатки на публичные мероприятия. Иногда фото ее посиневших рук все же становились достоянием общественности, вызывая ужас.

После кончины Ее Величества также ходили слухи о том, что она страдала редкой формой рака костного мозга. Однако подобная информация так и не получила своего подтверждения.

В этом году королевская семья столкнулась с очередным ударом - онкологические заболевания обнаружили у сына Елизаветы II - Карла III и его невестки - Кейт Миддлтон. Недавно Кейт завершила курс химиотерапии и официально вернулась к своим полномочиям. Карл в свою очередь практически не прекращал работать.

«Сейчас, когда летняя пора подходит к концу, я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи. Привычный ход жизни может прерваться в мгновение ока, и нам пришлось искать способы ориентироваться в неизвестности и идти вперед через бурные воды», - откровенничала 42-летняя Миддлтон в своем недавнем обращении.