8 сентября 2022 года из жизни ушла королева Великобритании Елизавета II. На момент смерти королеве Великобритании было 96 лет. Официальной причиной смерти Ее Величества назвали старость.
Елизавета II умерла от страшной болезни: «На руках и запястьях у нее были синяки, вероятно от капельниц»
Как выясняется теперь, монаршая особа страдала от тяжелого заболевания - рака костей. Этот недуг у нее диагностировали примерно за год до кончины. Об этом в своих мемуарах рассказал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.
«Врачи беспокоились, что ее состояние может резко ухудшиться в любой момент. Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно от капельниц или инъекций», - писал экс-чиновник.
И действительно, незадолго до смерти Елизавета II старалась носить перчатки на публичные мероприятия. Иногда фото ее посиневших рук все же становились достоянием общественности, вызывая ужас.
После кончины Ее Величества также ходили слухи о том, что она страдала редкой формой рака костного мозга. Однако подобная информация так и не получила своего подтверждения.
В этом году королевская семья столкнулась с очередным ударом - онкологические заболевания обнаружили у сына Елизаветы II - Карла III и его невестки - Кейт Миддлтон. Недавно Кейт завершила курс химиотерапии и официально вернулась к своим полномочиям. Карл в свою очередь практически не прекращал работать.
«Сейчас, когда летняя пора подходит к концу, я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи. Привычный ход жизни может прерваться в мгновение ока, и нам пришлось искать способы ориентироваться в неизвестности и идти вперед через бурные воды», - откровенничала 42-летняя Миддлтон в своем недавнем обращении.