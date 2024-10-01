ВИДЕО «Это очень редкое зрелище в Таллинне!» Девушка, которая ждала трамвай, привлекла внимание англичанина

По информации из социальных сетей, Доминик из Англии посетил Таллинн в конце сентября и остановился в отеле рядом с площадью Вабадузе. Именно во время того, как он пил кофе в баре этого отеля, в окне трамвайной остановки на площади Вабадузе его внимание привлекла девушка, которая подняла ему настроение.