«Я сидел в баре отеля и пил кофе, когда появилась она», - написал англичанин, отдыхавший в Таллинне, в социальных сетях, поделившись видеороликом, на котором девушка танцует на трамвайной остановке. Всего за несколько дней видео набрало десятки тысяч просмотров.
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ВИДЕО ⟩ «Это очень редкое зрелище в Таллинне!» Девушка, которая ждала трамвай, привлекла внимание англичанина
По информации из социальных сетей, Доминик из Англии посетил Таллинн в конце сентября и остановился в отеле рядом с площадью Вабадузе. Именно во время того, как он пил кофе в баре этого отеля, в окне трамвайной остановки на площади Вабадузе его внимание привлекла девушка, которая подняла ему настроение.
Возможно, именно для того, чтобы поделиться этим радостным настроением, Доминик снял это зрелище на видео и выложил его в TikTok.