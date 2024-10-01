СЧАСТЛИВЧИКИ МЕСЯЦА Астролог Кристина Иванова рассказала жителям Эстонии, каким будет октябрь

Пос ловам астролога, в самом начале месяца мы, наконец-то, выйдем из последнего коридора затмений этого года. В период с 1 по 4 октября, не стоит принимать важные решения.

«Дни вокруг солнечного затмения, несут в себе слишком большую эмоциональную нагрузку. Из-за этого мы перестаем замечать знаки и можем допустить глупые ошибки. Поскольку следующее затмение в этой же точке случиться только через 19 лет, то и решения, принятые в числах вокруг затмения, приобретают фатальный характер», - предупреждает Кристина Иванова.