ФОТО В Европе появилась новая порода кошек: похожа на волка

Трансильванские кошки стали первой румынской породой, возникшей естественным путем. Эти редкие питомцы уже привлекли внимание крупных международных фелинологических федераций и получили предварительное признание.

Трансильванские кошки отличаются более светлым окрасом конечностей по сравнению с сиамскими, а их шерсть имеет смешанные бело-черные оттенки. На мордочке выделяются темные участки шерсти, что придает им уникальный внешний вид.

Несмотря на то, что дикие кошки обычно агрессивны, эти кошки обладают совершенно иным характером. Интересно, что местные жители сравнивают их внешний вид с волками.

«Эти кошки не выпускают когти, они просто невероятны», -отмечает эксперт по кошкам Александру Элиан, пишет Mixnews.

Официальное признание породы пока не завершено, но трансильванская кошка уже завоевала сердца многих в Европе. На сегодняшний день, родилось уже третье поколение котят. Чтобы трансильванскую кошку окончательно признали, достаточно еще одного поколения.