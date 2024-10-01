«Четыре месяца с личным солнышком!» Известный эстонский модельер показала чудесные снимки своей малышки

В начале года модельер Лийзи Ээсмаа и Мадис Лигема объявили, что в их семье скоро будет пополнение! Дочь, которую назвали Пяйке, родилась 28 мая. «Это лето будет особенным - полным жизни, солнца и любви», - написала Ээсмаа в Instagram.

По случаю четвертого месяца жизни дочери модельер поделилась несколькими милыми снимками в социальных сетях. «Уже четвертый месяц с личным солнышком», - написала она под снимками.

У Лийзи и ее мужа-режиссера также есть семилетний сын Куу.