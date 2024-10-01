В выходные житель Тарту зашел в магазин, чтобы побаловать себя чем-то вкусным после долгого отказа от сладкого. Однако он так и не смог попробовать торт, поскольку упаковка не выдержала и десерт так и не доехал до дома. «При выдаче товара в логистической цепочке могут образоваться повреждения, которые ослабляют прочность упаковки, а в магазине торты также опрокидывают, чтобы прочитать информацию о продукте», - объясняет представитель Eesti Pagar.
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ФОТО ⟩ Житель Тарту купил в магазине торт, но долгожданный десерт до дома так и не доехал
Перевод: Елизавета Лынник
Житель Тарту Рийдо спустя долгое время решил купить торт. «Мне просто захотелось сладкого, и я решил съесть небольшой торт», - говорит Рийдо, который описывает неприятный инцидент в Facebook-группе Märgatud: Tartus («Замечено в Пярну»). Упаковка торта, который он купил в Maxima, внезапно развалилась у него в руках.