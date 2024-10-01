Король Карл ІІІ рассказал, почему его мать провела свои последние дни в Балморал

Король Карл ІІІ 28 сентября во время речи в Холируде в Эдинбурге, посвященной 25-летию шотландского парламента рассказал, почему его мать выбрала это особое место для своих последних дней жизни, сообщает Еxpress.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Абердиншире, Шотландия. По данным журналистов, полный текст меморандума ее личного секретаря сэра Эдварда Янга о смерти королевы выглядит следующим образом: «Очень мирно. Во сне. Ускользнула. Старость. Она ничего не осознавала. Никакой боли».

Перед ее кончиной король Карл и королева Камилла провели с ней час наедине. Принцесса Анна, старший камерист Ее Величества и священник из соседней церкви сидели у постели королевы в ее последние минуты.

Король рассказал, что его мать выбрала именно Балморал местом своего последнего упокоения. По словам Карла, его мать хотела, чтобы это поместье стало местом, где она проживет всю свою жизнь, что наглядно демонстрирует важность этого места для нее.

«Моя покойная мать любила Шотландию. Она особенно дорожила временем, проведенным в Балморал, и именно там, в самом любимом месте, она решила провести свои последние дни», - сказал он.

Покойная королева каждое лето вплоть до своей смерти приезжала в замок на недельные каникулы. Территория замка была очень дорога королеве, поскольку летом 1946 года принц Филипп сделал ей предложение. Замок также служил местом уединения для ее семьи, где она могла скрыться от посторонних глаз и отвлечься от королевских обязанностей.