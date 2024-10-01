ДЖИНСЫ НЕЛЬЗЯ? Финские депутаты прошли курс по дресс-коду

Для депутатов Европарламента от северных соседей был проведен инструктаж о том, как правильно одеваться на работу. Тренинг состоялся вскоре после того, как в Финляндии в СМИ поднялась шумиха по поводу одного из евродепутатов, который явился на брифинг в белой футболке.
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На прошлой неделе в парламенте Финляндии был организован тренинг по этикету, собравший большое количество участников. Депутатам рассказали, как одеваться на работу, сообщает Iltalehti.
Тренинг был организован компанией Tapaseura, представители которой читают лекции о хороших манерах и этикете в школах и на предприятиях. По словам представителя компании Мирвы Сауккола, в онлайн-тренинге приняли участие около 140 человек, среди которых, разумеется, были не только депутаты Европарламента, но и их помощники и чиновники.