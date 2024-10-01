Гвинет Пэлтроу планирует сделать ряд пластических операций: что хочет изменить в себе актриса

Сперва Гвинет решилась переделать грудь. Следом знаменитость намерена подтянуть ягодицы, поскольку в свои 50 с небольшим хочет иметь красивые изгибы тела. Корить себя за недостатки Пэлтроу не собирается, но и так быстро прощаться с сексуальностью - тоже.

«Она чувствует, что есть возможности для совершенствования, и она полностью поддерживает возможность прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы этого добиться», - поделился собеседник издания.

Гвинет подчеркивает: результатов, как у Ким Кардашьян, ей не нужно. Но иметь больше, чем сейчас, актриса не против. «Она всегда ненавидела свою плоскую попу и поговаривает о том, чтобы сделать бразильскую подтяжку ягодиц - ничего сверхъестественного, просто больше формы и рельефа, чтобы они подходили под платье», - заключил информатор.