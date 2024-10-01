Нет предела совершенству, считает Гвинет Пэлтроу, а потому открыто говорит обо всем, что хочет в себе изменить. Вернее сказать, улучшить. RadarOnline со ссылкой на анонимного источника пишет, что актриса запланировала ряд пластических операций, которые помогут ей «раскрыть свою сексуальную сторону».
Гвинет Пэлтроу планирует сделать ряд пластических операций: что хочет изменить в себе актриса
Сперва Гвинет решилась переделать грудь. Следом знаменитость намерена подтянуть ягодицы, поскольку в свои 50 с небольшим хочет иметь красивые изгибы тела. Корить себя за недостатки Пэлтроу не собирается, но и так быстро прощаться с сексуальностью - тоже.
«Она чувствует, что есть возможности для совершенствования, и она полностью поддерживает возможность прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы этого добиться», - поделился собеседник издания.
Гвинет подчеркивает: результатов, как у Ким Кардашьян, ей не нужно. Но иметь больше, чем сейчас, актриса не против. «Она всегда ненавидела свою плоскую попу и поговаривает о том, чтобы сделать бразильскую подтяжку ягодиц - ничего сверхъестественного, просто больше формы и рельефа, чтобы они подходили под платье», - заключил информатор.