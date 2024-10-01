Деми Мур рассказала о необычном желании, которое касается ее смерти

61-летняя актриса дала указание своим близким: после смерти ее прах необходимо смешать с прахом ее любимцев. Актриса даже купила участок, где они все и будут похоронены. Окружение Деми считает, что это уже слишком, а кто-то и вовсе счел такую прихоть отвратительной.

Сейчас Деми Мур настолько близка со своими животными, что позволяет им спать в ее постели. Она выстраивает специальные конструкции из подушек, которые помогают собакам взобраться на кровать. У нее также есть несколько отдельных спальных мест для них. «По всему дому разбросаны писсуары, которые воняют, а теперь она говорит о покупке участка для себя и своих собак, и это вызывает у людей отвращение», - пожаловался инсайдер.